控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武

控方數問恐怖主義 鍾：答咗喇

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，昨繼續呈上監警會在2020年針對反修例事件的報告，嘗試佐證案發時社會背景。報告稱7．21元朗站白衣人襲擊事件中「警黑勾結的指控毫無根據」，因警方拘捕了多名白衣人。鍾沛權則認為，雖然警方有拘捕白衣人，但數目遠低於當日施襲者。

鍾沛權續稱，報告籠統概括受襲者是「黑衣人」，試圖塑造事件為雙方衝突，但他在7．21當晚到急症室陪伴受襲同事，觀察大部分傷者是普通巿民，包括一名穿白裙的孕婦，惟政府及警方不斷「扭曲」事件真相，令民情持續高漲。

控方續引述報告稱，8．31太子站事件中「車廂有衝突，見到有人換衫，所以揮棍」。鍾沛權反駁，即使警方拘捕疑犯，在對方沒反抗時亦不應濫暴，即使有「前因」亦不能合理化警方向一名跪地求饒男子施襲，質疑報告「係咪可以服眾呢？」

控方續稱，監警會製作報告時，政府已拒絕成立獨立調查委員會，監警會報告是唯一可調查的方式，故「正常人都應該將啲罪證交出嚟」。鍾沛權則認為，巿民可能不信任政府，而政府委任的國際專家退出報告後，更反映監警會無能力調查，巿民或質疑「咁我點解要主動畀資料你呢？」

被指資料拒交監警 稱誰索亦然

鍾沛權早前供稱，監警會聯絡立場索新聞材料時，他着對方取用立場的公開材料。控方昨三度問立場不願提供資料，是否不信任監警會，鍾則重申不論警方或示威者詢問，立場也不會提供發布內容以外的材料，以保護新聞材料，無關是否信任監警會。

指控方屢促猜光城者動機 「對案何用」

另外，控方提到2020年後多宗爆炸案，包括Telegram頻道「九十二籤」承認策動羅湖口岸等炸彈案、組織「光城者」涉計劃炸彈襲擊等，九度問及香港是否萌生恐怖主義。鍾不認為出現恐怖主義，因始終無人成功策劃帶來傷亡及恐慌的恐襲，政府亦一直沒提高恐怖主義風險評級；鍾又重申多宗案件均未審結，難評論被告動機，並反問控方不斷要求他判斷、猜測光城者背景，「對件案有咩作用？」

控方續稱，直至2021年七一刺警案後，有網民呼籲縱火、殺警等，反映巿民對警暴的不滿尚未平息，鍾多次回答難以判斷個別動機，並質疑控方不斷覆述他的回應提問，「沒完沒了」。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）