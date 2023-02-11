控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武

【明報專訊】「立場新聞」涉發布煽動刊物案，昨於區院進入第28天審訊，控方與前立場新聞總編輯鍾沛權爭論監警會報告對多宗反修例事件的描述。控方稱8．31事件源於有示威者在車廂更衣，故警員揮警棍，「係有前因嘅，唔好理啱唔啱」，鍾沛權則反駁其前因不能合理化武力，質疑報告「係咪可以服眾呢？」控方另九度問鍾是否同意恐怖主義在港萌生、三度質疑立場不信任監警會，鍾否認並無奈回答「唉我答咗喇」。審訊周一（13日）續。
控方數問恐怖主義 鍾：答咗喇
代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，昨繼續呈上監警會在2020年針對反修例事件的報告，嘗試佐證案發時社會背景。報告稱7．21元朗站白衣人襲擊事件中「警黑勾結的指控毫無根據」，因警方拘捕了多名白衣人。鍾沛權則認為，雖然警方有拘捕白衣人，但數目遠低於當日施襲者。
鍾沛權續稱，報告籠統概括受襲者是「黑衣人」，試圖塑造事件為雙方衝突，但他在7．21當晚到急症室陪伴受襲同事，觀察大部分傷者是普通巿民，包括一名穿白裙的孕婦，惟政府及警方不斷「扭曲」事件真相，令民情持續高漲。
控方續引述報告稱，8．31太子站事件中「車廂有衝突，見到有人換衫，所以揮棍」。鍾沛權反駁，即使警方拘捕疑犯，在對方沒反抗時亦不應濫暴，即使有「前因」亦不能合理化警方向一名跪地求饒男子施襲，質疑報告「係咪可以服眾呢？」
控方續稱，監警會製作報告時，政府已拒絕成立獨立調查委員會，監警會報告是唯一可調查的方式，故「正常人都應該將啲罪證交出嚟」。鍾沛權則認為，巿民可能不信任政府，而政府委任的國際專家退出報告後，更反映監警會無能力調查，巿民或質疑「咁我點解要主動畀資料你呢？」
被指資料拒交監警 稱誰索亦然
鍾沛權早前供稱，監警會聯絡立場索新聞材料時，他着對方取用立場的公開材料。控方昨三度問立場不願提供資料，是否不信任監警會，鍾則重申不論警方或示威者詢問，立場也不會提供發布內容以外的材料，以保護新聞材料，無關是否信任監警會。
指控方屢促猜光城者動機 「對案何用」
另外，控方提到2020年後多宗爆炸案，包括Telegram頻道「九十二籤」承認策動羅湖口岸等炸彈案、組織「光城者」涉計劃炸彈襲擊等，九度問及香港是否萌生恐怖主義。鍾不認為出現恐怖主義，因始終無人成功策劃帶來傷亡及恐慌的恐襲，政府亦一直沒提高恐怖主義風險評級；鍾又重申多宗案件均未審結，難評論被告動機，並反問控方不斷要求他判斷、猜測光城者背景，「對件案有咩作用？」
控方續稱，直至2021年七一刺警案後，有網民呼籲縱火、殺警等，反映巿民對警暴的不滿尚未平息，鍾多次回答難以判斷個別動機，並質疑控方不斷覆述他的回應提問，「沒完沒了」。