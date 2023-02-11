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港聞
2023年2月11日星期六
港聞二
脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
將藍過海巴士擬下月試辦
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
尊子漫畫
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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