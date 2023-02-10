醫局經理偷竊案 夫稱掛心負笈女兒分心

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，被控去年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。辯方早前反對招認口供和錄影會面呈堂，梁官昨裁定兩者均是被告自願作出，批准呈堂，繼而裁定本案表證成立，趙名宇選擇作供。

趙表示，案發前一日與在杭州念書的幼女通話，談及杭州因應疫情有封控安排，女兒的學校亦要求學生檢測。翌日他與妻子外出吃午飯時提及通話內容，欲安排幼女提早返港，便上網搜尋航班資料、本港檢疫安排等。

購物從不看價錢 不知妻所購

飯後二人到超級市場購物時趙一直「心掛掛」，他「好機械式」掃描貨品，其間偶爾分心，無為意妻子在做什麼，又說現時重看閉路電視片段才知道妻子選購了海膽。趙稱，購物時從來不會留意價錢，案發時亦然，加上有近視、遠視和老花，影響看熒幕，故無特別查看上面顯示的付款狀態。聆訊今續。

【案件編號：KCCC 1147/22】