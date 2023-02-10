不停車繳費2．26推 辦車貼排長龍

羅淑佩昨稱，全港約80萬輛汽車，當局至今已發出逾36萬張車輛貼，估計平日使用青沙管制區的車輛已申請車輛貼。她認為措施將不會導致青沙管制區堵塞，因管制區車輛流量不多，而目前沙田往九龍有5種途徑，青沙為較暢順的隧道，故選擇「易通行」於青沙先行。

她續說，貨車、小巴和巴士約三分之一已有車輛貼，惟由登記到收取車輛貼約要5個工作日，呼籲車主尤其商用車主盡快申請。目前運輸署免費為每部已領牌車輛提供首張「車輛貼」，如車主日後需補領則需自行付費。

下周發信提醒車主所留聯絡方式

談及部分車主反映尚未收到車輛貼，羅淑佩稱車主應檢查地址是否正確，或致電熱線查詢，相信部分屬寄失。她又說接獲不少車主反映，已忘記當時所登記的電子聯絡方式，政府下周將向車主發信提醒當時所登記的電子聯絡方式，如非現時所用的電郵或電話，則可到運輸署網頁更改，紀錄將於一個工作天後更新。

羅淑佩又稱，「易通行」實施後，所有人手收費亭及「快易通」車道將取消，駕駛者可透過繳費貼遙距繳付隧道費，不用於收費亭停車或排隊付款。至於仍未申請車輛貼的車主，當局會按車牌聯絡車主，要求14天內補繳隧道費。