港聞

港聞二

不停車繳費2．26推 辦車貼排長龍

【明報專訊】「易通行」不停車繳費服務本月26日上午5時起於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施。運輸署長羅淑佩昨於電台稱，屆時有關隧道人手收費亭及「快易通」車道將取消，駕駛者不用停車付款，至今亦已發出逾36萬張車輛貼。本報記者昨到部分「易通行」服務中心觀察，其中九龍灣億京中心客服中心晚上7時許仍有約20人等候辦理「車輛貼」等申請，有申請者稱需等約45分鐘才獲接待。

羅淑佩昨稱，全港約80萬輛汽車，當局至今已發出逾36萬張車輛貼，估計平日使用青沙管制區的車輛已申請車輛貼。她認為措施將不會導致青沙管制區堵塞，因管制區車輛流量不多，而目前沙田往九龍有5種途徑，青沙為較暢順的隧道，故選擇「易通行」於青沙先行。

她續說，貨車、小巴和巴士約三分之一已有車輛貼，惟由登記到收取車輛貼約要5個工作日，呼籲車主尤其商用車主盡快申請。目前運輸署免費為每部已領牌車輛提供首張「車輛貼」，如車主日後需補領則需自行付費。

下周發信提醒車主所留聯絡方式

談及部分車主反映尚未收到車輛貼，羅淑佩稱車主應檢查地址是否正確，或致電熱線查詢，相信部分屬寄失。她又說接獲不少車主反映，已忘記當時所登記的電子聯絡方式，政府下周將向車主發信提醒當時所登記的電子聯絡方式，如非現時所用的電郵或電話，則可到運輸署網頁更改，紀錄將於一個工作天後更新。

羅淑佩又稱，「易通行」實施後，所有人手收費亭及「快易通」車道將取消，駕駛者可透過繳費貼遙距繳付隧道費，不用於收費亭停車或排隊付款。至於仍未申請車輛貼的車主，當局會按車牌聯絡車主，要求14天內補繳隧道費。

相關字詞﹕易通行

上 / 下一篇新聞

《給十九歲》棄競金像電影 續爭導演獎 聯合導演：10年經歷珍貴 張婉婷稱配合但拒出席
《給十九歲》棄競金像電影 續爭導演獎 聯合導演：10年經歷珍貴 張婉婷稱配合但拒出席
金馬紀錄片主角指影片剪輯違諾 導演：事隔多年，不打算回應
金馬紀錄片主角指影片剪輯違諾 導演：事隔多年，不打算回應
起底投訴升七成 12宗拘捕半涉錢銀一關政見
起底投訴升七成 12宗拘捕半涉錢銀一關政見
銀行學會前年泄11萬人資料 公署指依賴網安供應商致違規
銀行學會前年泄11萬人資料 公署指依賴網安供應商致違規
去年空氣10年最好 環署未憂復常反彈 環團指減排緩慢 恐通關增排放
去年空氣10年最好 環署未憂復常反彈 環團指減排緩慢 恐通關增排放
毅行者隔4年復辦 服飾涉政治先勸喻 未明言DQ
毅行者隔4年復辦 服飾涉政治先勸喻 未明言DQ
灣區6類人才新簽注 准多次來港 每次30日
灣區6類人才新簽注 准多次來港 每次30日
兩泰女遭禁錮逼賣淫獲救 中介安排來港 警循人口販賣調查
兩泰女遭禁錮逼賣淫獲救 中介安排來港 警循人口販賣調查
學護准赴社區機構實習 林正財料可吸引入行
學護准赴社區機構實習 林正財料可吸引入行
山火暨攀山拯救演習 AI分析大數據助找失蹤者
山火暨攀山拯救演習 AI分析大數據助找失蹤者
六旬投資經理墮網戀騙案 投資虛幣失1280萬遺產
六旬投資經理墮網戀騙案 投資虛幣失1280萬遺產
私家車撞電箱滅街燈 司機涉醉駕被捕
私家車撞電箱滅街燈 司機涉醉駕被捕
公民科內地考察 首團4月出發 22路線全廣東遊 教局：具理據缺席須申請
公民科內地考察 首團4月出發 22路線全廣東遊 教局：具理據缺席須申請
瘋寶馬撞3的士肇逃 正義迴廊演員下車避劫
瘋寶馬撞3的士肇逃 正義迴廊演員下車避劫
官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月
官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月
刪相案曾護事主網媒記者 集結罪成囚13月
刪相案曾護事主網媒記者 集結罪成囚13月
李外訪稱無疫限 口罩令警續執法
李外訪稱無疫限 口罩令警續執法
醫局經理偷竊案 夫稱掛心負笈女兒分心
醫局經理偷竊案 夫稱掛心負笈女兒分心
地盤工跌倒 鋼筋插腳
地盤工跌倒 鋼筋插腳
大灣區GBA新聞：粵今年投資萬億 2/3在灣區 廣州金額項目俱最多 包括創新基地鐵路工程
大灣區GBA新聞：粵今年投資萬億 2/3在灣區 廣州金額項目俱最多 包括創新基地鐵路工程
灣區手記：有紅的就係港式？ ／文：尚東美
灣區手記：有紅的就係港式？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】喵坊、東瀛遊助收援土賑災物資 領事館稱衣物限收全新
【Emily】喵坊、東瀛遊助收援土賑災物資 領事館稱衣物限收全新
【Emily】防騙熱線斷網騙情根 事主免失22萬
【Emily】防騙熱線斷網騙情根 事主免失22萬
【Emily】民署18區設支援站 助填北上健康申報
【Emily】民署18區設支援站 助填北上健康申報
【Emily】美心月餅智能生產線 「再工業化」資助1500萬
【Emily】美心月餅智能生產線 「再工業化」資助1500萬
【Emily】洪雯家傳「奇女子」擺設 港舖見「失散80年妹妹」
【Emily】洪雯家傳「奇女子」擺設 港舖見「失散80年妹妹」
【Emily】閱「啟動禮全男班」有感 江玉歡嘆女性權益政策不足
【Emily】閱「啟動禮全男班」有感 江玉歡嘆女性權益政策不足