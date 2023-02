李外訪稱無疫限 口罩令警續執法

李家超周一(6日)在沙特阿拉伯利雅得出席LEAP科技展致辭時,談及本港已全面向旅客開放,「你不用考慮限制,並沒有的(And you need not wonder about restriction either, there are none)」。他周二(7日)在阿聯酋出席阿布扎比與香港商貿論壇時則說「(香港)沒有檢疫,沒有隔離,沒有任何限制(No quarantine, no isolation, no restriction whatsoever)」。

不過本港至今仍實施包括口罩令在內的部分防疫措施,政府前日(8日)刊憲將其延長至2月22日,海外人士來港亦須符病毒檢測要求。警方回覆2月1至8日期間就《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》作118次報告及巡查,發出26張定額罰款通知書,以及3次勸喻或警告。

港企與阿聯酋簽約 供低碳建築

李家超昨與阿聯酋副總統兼總理穆罕默德.阿勒馬克圖姆會面,前晚則在迪拜出席一個投資論壇。其中香港建築師樓「何設計」、從事物業智能管理和工程的本港初創企業「庫瓦」及阿布扎比主權財富基金「穆巴達拉投資公司」簽署合作備忘錄,同意在當地智慧城市馬斯達爾城引入香港低碳建築技術。

「何設計」主席何力治表示,馬斯達爾城約一成首期工程竣工,計劃在3至6個月內簽約落實技術的試點。馬斯達爾城佔地600公頃,早於2007年開始規劃,原計劃2016年落成,據彭博2020年報道,預計整座城市要到2030年才完工。另外,貿發局與迪拜商會、香港科技園與當地的沙迦科技研究創新園亦在論壇簽定備忘錄。