港聞

港聞二

李外訪稱無疫限 口罩令警續執法

【明報專訊】特首李家超正率代表團出訪中東。翻查他出訪期間致辭內容，至少兩次表示香港已無防疫限制，惟警方一直繼續就「口罩令」執法。警方回覆查詢稱，2月1至8日共就口罩令發出26張定額罰款通知書。本報向特首辦查詢李家超說法是否出錯和誤導，至截稿前未有回覆。李家超前晚在迪拜出席「阿聯酋與香港投資論壇」表示，希望香港能與阿聯酋簽署自由貿易協定，論壇上亦簽署3份合作備忘錄。

李家超周一（6日）在沙特阿拉伯利雅得出席LEAP科技展致辭時，談及本港已全面向旅客開放，「你不用考慮限制，並沒有的（And you need not wonder about restriction either, there are none）」。他周二（7日）在阿聯酋出席阿布扎比與香港商貿論壇時則說「（香港）沒有檢疫，沒有隔離，沒有任何限制（No quarantine, no isolation, no restriction whatsoever）」。

不過本港至今仍實施包括口罩令在內的部分防疫措施，政府前日（8日）刊憲將其延長至2月22日，海外人士來港亦須符病毒檢測要求。警方回覆2月1至8日期間就《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》作118次報告及巡查，發出26張定額罰款通知書，以及3次勸喻或警告。

港企與阿聯酋簽約 供低碳建築

李家超昨與阿聯酋副總統兼總理穆罕默德．阿勒馬克圖姆會面，前晚則在迪拜出席一個投資論壇。其中香港建築師樓「何設計」、從事物業智能管理和工程的本港初創企業「庫瓦」及阿布扎比主權財富基金「穆巴達拉投資公司」簽署合作備忘錄，同意在當地智慧城市馬斯達爾城引入香港低碳建築技術。

「何設計」主席何力治表示，馬斯達爾城約一成首期工程竣工，計劃在3至6個月內簽約落實技術的試點。馬斯達爾城佔地600公頃，早於2007年開始規劃，原計劃2016年落成，據彭博2020年報道，預計整座城市要到2030年才完工。另外，貿發局與迪拜商會、香港科技園與當地的沙迦科技研究創新園亦在論壇簽定備忘錄。

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