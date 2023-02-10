六旬投資經理墮網戀騙案 投資虛幣失1280萬遺產

警方表示，報案人稱在網上交友平台認識一名自稱為虛擬貨幣投資專家的女子，並發展網上情侶關係。女子游說事主投資虛擬貨幣，事主遂在2022年12月29日至2023年1月30日期間，合共轉帳1280萬元至對方指定的16個本地銀行戶口，用作投資，惟其後未能取回款項，懷疑受騙，因此報警。

據了解，雙方在facebook認識，透過WhatsApp發展關係，騙徒引誘受害人於一個虛假交易平台advchainex.com/wap投資加密貨幣。案件列作以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

被誘至虛假交易平台

未能取款報警

上述網站至昨日仍可瀏覽，用戶要有邀請碼並完成實名認證才可註冊，提供比特幣、泰特幣及以太幣投資服務。平台聲稱在2021年成立，總部位於美國科羅拉多州，提供點對點加密貨幣交易。網站附上由美國財政部金融犯罪執法局在2022年發出的金融服務（Money Services Business）牌照，但牌照上列明，獲發牌並非任何政府機構對企業的推薦、合法證明或支持。