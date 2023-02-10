山火暨攀山拯救演習 AI分析大數據助找失蹤者

歷時兩小時 8部門參與

演習歷時約兩小時，消防處派出130人參與演習，連同警務處、政府飛行服務隊、漁農自然護理署、民政事務總署、社會福利署、醫療輔助隊、民眾安全服務隊及醫院管理局，共超過300人參與演習。消防處出動攀山拯救專隊，以擔架牀抬走傷者；高空拯救專隊拯救被困山坡的傷者；又出動無人機及搜索犬，利用狗的特長在崎嶇山嶺和密集叢林協助搜索。

無人機攝像 AI代肉眼分析

消防處原安排3隻搜索犬參與是次演習，但其中兩隻前天跟隨坍塌搜救專隊前往土耳其協助地震災後救援，昨只有一隻搜索犬參與演習。政府飛行服務隊協助投擲水彈撲滅山火，以及吊運位於山頂的傷者。

手機掃描傷者資料代手抄

消防處海務及潛水指揮官霍兆邦表示，是次演習所需時間符合預期。消防處在演習中首次使用去年10月引進的新科技，以無人機配合地理信息系統、大數據分析，以及人工智能圖像分析系統，取代過往以肉眼觀察無人機圖像的做法，協助分析圖像有沒有人形物體，從而加快搜救速度。另外，消防處自去年11月開始改善大量傷者分流系統，以手機掃描每名傷者的二維碼，取代過往手寫的做法。消防處稱，會繼續引入合適的工具和新技術，進一步提升搜救能力。

霍兆邦指疫下市民喜歡較為刺激的山嶺活動，例如沿岸「綑邊」而行。他呼籲市民行山要預先規劃路線，盡量選擇熟悉的行山徑，結伴同行，亦要時刻留意天氣變化。如遇山火應保持鎮定，留意風向，循開揚及安全的山徑撤離，記下起火地點報警。

霍兆邦續稱，所有前線消防員都需要接受攀山搜索訓練，2016年成立的攀山搜索專隊至今已經有7隊人員，他們分佈在全港不同地點，成員逾190人，他們曾接受海外及內地訓練，在不同地形訓練有助提升搜救能力。