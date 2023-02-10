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學護准赴社區機構實習 林正財料可吸引入行

【明報專訊】護士管理局已更新臨牀實習要求，改變以往只認可普通科登記護士學員在醫院臨牀實習的時數，現准許學護在安老院等社區機構臨牀實習，最多可佔總實習時數三成。安老事務委員會前主席林正財相信，更多院校會派學護到社區機構實習，認為有助吸引學護投身基層醫療工作，修改要求後亦可望增加培訓名額。有院校稱會增加於長者院舍臨牀實習比例。

林：助增培訓額

護管局回覆本報解釋，鑑於新冠疫情影響，近年不少護士培訓機構安排學護在社區機構實習，例如社區隔離設施和安老院，並向護管局申請認可相關登記護士（普通科）課程的護士學生在社區機構實習的時數，該局留意到他們實習期間獲提供基層護理服務的學習機會和經驗，經仔細討論後，去年10月決定更新臨牀實習要求，即時生效。

護管局要求普通科登記護士學員至少完成1600小時臨牀實習，包括800小時內科護理、700小時外科護理及100小時夜更職務，惟過往只認可醫院實習時數。當局最新指引提到最多30%臨牀培訓總時數可在社區機構，包括主要提供基層護理服務的社區機構、根據《安老院條例》或《殘疾人士院舍條例》註冊的院舍，或根據《私營醫療機構條例》獲豁免的附表護養院。

本身是基督教靈實協會行政總裁的行會成員林正財相信，修改要求後更多院校會派學護到社區機構實習，有助吸引學護投身基層醫療工作，院舍、地區康健中心、長者日間護理中心均需要護士。他說增加普通科登記護士培訓名額樽頸在於醫院實習地方不足，日後可望增加名額。

明愛：短期難增學額

明愛專上學院健康科學院院長陳磊石稱，該校普通科護理學高級文憑學生一般要完成不少於1600小時實習，包括到安老院、社區機構等單位實習，由於現時已有七成實習時數是在醫院，加上學生早前因疫情暫停於安老院等實習，現階段需時調整，但指學生仍有機會到安老院和社區機構等實習。培訓課程學額方面，他指由於實習時數仍維持不少於1600小時，短期內未能增加。

東華將增院舍實習比例

東華學院回覆稱，為讓學生累積足夠社區護理經驗，除護管局要求的臨牀實習時數，學院額外安排護理學高級文憑課程學生於社區及安老院臨牀實習80小時，2023/24學年起因應護管局修改指引，學院將於1600小時中增加在長者院舍臨牀實習的比例，為學生投身社福界做好準備，及應付安老業界對登記護士的殷切需求。該院稱正積極開拓與其他社福機構的合作機會，為學生提供更多元化實習體驗。

明報記者 陳柔雅

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