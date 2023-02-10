港聞

港聞二

兩泰女遭禁錮逼賣淫獲救 中介安排來港 警循人口販賣調查

【明報專訊】兩泰籍女子早前經中介安排來港，以為做按摩工作，周二（7日）抵港被禁錮在廟街一單位內，被要求賣淫。二人通知領事館報警，警方前日（8日）以涉嫌非法禁錮拘捕50歲女子，昨再拘捕綽號「廟街皇后」的69歲主腦，將循人口販賣方向調查，通宵追捕其他涉案者。

以為可獲工作簽證做按摩師

據悉兩泰籍女分別為38歲商人及47歲美容師，本身不相識。兩人經網上中介人認識一名年約60歲香港女子，聲稱可安排兩人以有效工作簽證在香港做按摩師。兩人同於本周二晚上抵港，按指示乘的士到油麻地上海街及寧波街交界，再被帶到油麻地廟街159號閣樓單位。

兩人在翌日早上發現被反鎖房內，60歲本地女子聲稱兩人須工作以抵償房租，否則不能離開，另一名年約40歲香港女子其後安排兩人為顧客提供性服務。兩名事主拒絕，並向泰國駐香港總領事館求助，領事館遂報警。

油尖警區刑事調查隊第一隊接報後，同日派員到上述單位救出兩人，其後事主在廟街173至175號外認出接待及禁錮她們的女子，警方在她身上搜出涉事單位鑰匙，以非法禁錮拘捕該名50歲姓鄢無業女子。本報昨到廟街159號閣樓觀察，該層只有一個單位，單位內紫色燈光昏暗，另貼有泰文告示。單位劃成4個房間，有牀、簡單被鋪、牀頭櫃、水及濕紙巾。

士多掩飾無牌酒吧

樓上賣淫女暗梯逃走被截

案件交由西九龍總區重案組跟進，昨日先拘捕綽號「廟街皇后」的69歲女主腦，再搜查約3至4個由她操控的淫窟，其中於昨晚探員掩至廟街113號閣樓單位內，兩名懷疑賣淫泰籍女子循一道暗梯逃至地下一間無牌酒吧，警方隨即以涉嫌違反逗留條件截獲並帶走該兩名女子。無牌酒吧表面為一間約80呎的士多，以黑布簾遮蓋約100多呎酒吧。現場消息稱，閣樓約有3至4間細房，房內僅一張軟墊，環境「恐怖」。

上 / 下一篇新聞

《給十九歲》棄競金像電影 續爭導演獎 聯合導演：10年經歷珍貴 張婉婷稱配合但拒出席
《給十九歲》棄競金像電影 續爭導演獎 聯合導演：10年經歷珍貴 張婉婷稱配合但拒出席
金馬紀錄片主角指影片剪輯違諾 導演：事隔多年，不打算回應
金馬紀錄片主角指影片剪輯違諾 導演：事隔多年，不打算回應
起底投訴升七成 12宗拘捕半涉錢銀一關政見
起底投訴升七成 12宗拘捕半涉錢銀一關政見
銀行學會前年泄11萬人資料 公署指依賴網安供應商致違規
銀行學會前年泄11萬人資料 公署指依賴網安供應商致違規
去年空氣10年最好 環署未憂復常反彈 環團指減排緩慢 恐通關增排放
去年空氣10年最好 環署未憂復常反彈 環團指減排緩慢 恐通關增排放
毅行者隔4年復辦 服飾涉政治先勸喻 未明言DQ
毅行者隔4年復辦 服飾涉政治先勸喻 未明言DQ
灣區6類人才新簽注 准多次來港 每次30日
灣區6類人才新簽注 准多次來港 每次30日
學護准赴社區機構實習 林正財料可吸引入行
學護准赴社區機構實習 林正財料可吸引入行
山火暨攀山拯救演習 AI分析大數據助找失蹤者
山火暨攀山拯救演習 AI分析大數據助找失蹤者
六旬投資經理墮網戀騙案 投資虛幣失1280萬遺產
六旬投資經理墮網戀騙案 投資虛幣失1280萬遺產
私家車撞電箱滅街燈 司機涉醉駕被捕
私家車撞電箱滅街燈 司機涉醉駕被捕
公民科內地考察 首團4月出發 22路線全廣東遊 教局：具理據缺席須申請
公民科內地考察 首團4月出發 22路線全廣東遊 教局：具理據缺席須申請
瘋寶馬撞3的士肇逃 正義迴廊演員下車避劫
瘋寶馬撞3的士肇逃 正義迴廊演員下車避劫
官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月
官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月
刪相案曾護事主網媒記者 集結罪成囚13月
刪相案曾護事主網媒記者 集結罪成囚13月
李外訪稱無疫限 口罩令警續執法
李外訪稱無疫限 口罩令警續執法
不停車繳費2．26推 辦車貼排長龍
不停車繳費2．26推 辦車貼排長龍
醫局經理偷竊案 夫稱掛心負笈女兒分心
醫局經理偷竊案 夫稱掛心負笈女兒分心
地盤工跌倒 鋼筋插腳
地盤工跌倒 鋼筋插腳
大灣區GBA新聞：粵今年投資萬億 2/3在灣區 廣州金額項目俱最多 包括創新基地鐵路工程
大灣區GBA新聞：粵今年投資萬億 2/3在灣區 廣州金額項目俱最多 包括創新基地鐵路工程
灣區手記：有紅的就係港式？ ／文：尚東美
灣區手記：有紅的就係港式？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】喵坊、東瀛遊助收援土賑災物資 領事館稱衣物限收全新
【Emily】喵坊、東瀛遊助收援土賑災物資 領事館稱衣物限收全新
【Emily】防騙熱線斷網騙情根 事主免失22萬
【Emily】防騙熱線斷網騙情根 事主免失22萬
【Emily】民署18區設支援站 助填北上健康申報
【Emily】民署18區設支援站 助填北上健康申報
【Emily】美心月餅智能生產線 「再工業化」資助1500萬
【Emily】美心月餅智能生產線 「再工業化」資助1500萬
【Emily】洪雯家傳「奇女子」擺設 港舖見「失散80年妹妹」
【Emily】洪雯家傳「奇女子」擺設 港舖見「失散80年妹妹」
【Emily】閱「啟動禮全男班」有感 江玉歡嘆女性權益政策不足
【Emily】閱「啟動禮全男班」有感 江玉歡嘆女性權益政策不足