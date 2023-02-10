兩泰女遭禁錮逼賣淫獲救 中介安排來港 警循人口販賣調查

以為可獲工作簽證做按摩師

據悉兩泰籍女分別為38歲商人及47歲美容師，本身不相識。兩人經網上中介人認識一名年約60歲香港女子，聲稱可安排兩人以有效工作簽證在香港做按摩師。兩人同於本周二晚上抵港，按指示乘的士到油麻地上海街及寧波街交界，再被帶到油麻地廟街159號閣樓單位。

兩人在翌日早上發現被反鎖房內，60歲本地女子聲稱兩人須工作以抵償房租，否則不能離開，另一名年約40歲香港女子其後安排兩人為顧客提供性服務。兩名事主拒絕，並向泰國駐香港總領事館求助，領事館遂報警。

油尖警區刑事調查隊第一隊接報後，同日派員到上述單位救出兩人，其後事主在廟街173至175號外認出接待及禁錮她們的女子，警方在她身上搜出涉事單位鑰匙，以非法禁錮拘捕該名50歲姓鄢無業女子。本報昨到廟街159號閣樓觀察，該層只有一個單位，單位內紫色燈光昏暗，另貼有泰文告示。單位劃成4個房間，有牀、簡單被鋪、牀頭櫃、水及濕紙巾。

士多掩飾無牌酒吧

樓上賣淫女暗梯逃走被截

案件交由西九龍總區重案組跟進，昨日先拘捕綽號「廟街皇后」的69歲女主腦，再搜查約3至4個由她操控的淫窟，其中於昨晚探員掩至廟街113號閣樓單位內，兩名懷疑賣淫泰籍女子循一道暗梯逃至地下一間無牌酒吧，警方隨即以涉嫌違反逗留條件截獲並帶走該兩名女子。無牌酒吧表面為一間約80呎的士多，以黑布簾遮蓋約100多呎酒吧。現場消息稱，閣樓約有3至4間細房，房內僅一張軟墊，環境「恐怖」。