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毅行者隔4年復辦 服飾涉政治先勸喻 未明言DQ

【明報專訊】相隔4年多，大型籌款活動「樂施毅行者」將於本月24至26日實地復辦，今次有約400隊（約1600人）參加。以往類似大型體育活動，如渣打香港馬拉松等，會提醒參加者勿穿有政治標語的服飾，樂施會昨稱如發現類似情况，會先勸喻參加者，對不聽勸喻者會「考慮採取不同方法」，目的是令參加者不會誤墮法網，未明言會否取消參加者資格。

400隊參加 盼11月再辦回復1300

樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴表示，樂施毅行者是慈善活動，強調樂施會政治立場中立，不希望參加者把活動當做政治平台，參加者申請時亦已填寫表格同意不會違法。他稱，如當日發現不恰當或「政治敏感」的標語，大會會先勸喻涉事參加者，勸喻不果會考慮用不同方法，令涉事參加者「唔好墮入犯法嘅情况」，未有表明會否取消參加者的參賽資格。

今次毅行者有約400隊參加，即約1600人，另有約1500名義工。起點為西貢北潭涌，終點設於元朗保良局賽馬會大棠渡假村，參加者須於48小時內走完100公里麥理浩徑及其他接續路段。沿途設有9個檢查站，大部分會提供水及食物，有部分檢查站或提供點心，另額外有3至4個水站。王灝鳴表示，今次活動屬試行性質，主要讓參加者及義工重新掌握比賽節奏及流程，料在今年11月24至26日再辦，冀屆時可回復1300隊名額。

天氣料潮濕 加強檢查站照明

對於今次樂施毅行者由以往11月改為2月，樂施會籌募經理黃玉閒預計活動當日天氣較潮濕，故大會於每個檢查站加強照明，醫護義工則維持約370名，黃稱已足夠應付約1600名參加者，並提出多項參加者注意事項（見表）。另外，毅行者資深義工、伊利沙伯醫院急症室醫生何曉輝亦提出多項賽前、中及後的建議。

3屆冠軍籲50公里後判斷體力

1998至2000年連續3屆贏得毅行者冠軍的「毅行先生」陳國強表示，很高興樂施毅行者終實地復辦，稱疫情3年期間從未停止練習，今次會與3名60歲以上者組隊，期望16小時內完成。他提醒參加者，特別是新人，頭段起步毋須太過急進，宜放慢步幅，跟隨自己的目標步速便可。他建議完成約50公里後判斷4人體力能否維持同樣步速完成餘下路程，若認為不能，可在檢查站稍事休息，強調「四人八條腿一條心」，最重要是平安到達終點。

樂施毅行者對上一次實地舉辦是2018年，2019年因反修例事件而取消，2020至2022年則因新冠疫情而改為網上舉行。為配合活動，警方將於本月24日下午1時至翌日晚上6時臨時封閉金山路；大帽山道由荃錦公路至大帽山山頂路段亦於本月24日下午4時至26日凌晨4時臨時封閉。

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