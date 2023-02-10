去年空氣10年最好 環署未憂復常反彈 環團指減排緩慢 恐通關增排放

4污染物降四至六成 臭氧升 能見度低時數近20年跌七成

環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧稱，去年一般監測站錄得空氣中的可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子、二氧化氮及二氧化硫的年均濃度均持續下降（見圖），分別較2013年減少43%至62%，同期路邊錄得空氣污染物的年均濃度亦下降47%至64%。蕭稱，本港的能見度低時數，由2004年的1570小時，下降至去年的401小時，降幅約74%，反映整體空氣質素大幅改善，本港看到藍天白雲的時間持續增加。

蕭亦提及現時空氣質素面對的挑戰，稱車流較高地區如旺角、銅鑼灣、中環等，去年二氧化氮年均濃度達43至65微克/立方米，超出本港及世衛指標，市區及路邊的臭氧水平均持續上升，相比2011年分別升50%及158%，相關空氣污染情况仍未解決。

被問到如何評估復常後的空氣質素，蕭說過去3年疫情令社會整體活動減少，內地工廠停工亦有助減少污染物排放，但強調本港去年下半年已踏入復常階段，空氣污染物的年均濃度仍呈下降趨勢，有信心未來空氣質素可維持現時水平。他認為，空氣質素大幅改善與政府大力推行減排措施有關，並引述數據指於去年12月，每10輛新登記車輛中有7輛為電動車，反映推行電動車普及化有成效，間接減少空氣污染物排放。

環團促推電動貨車城規減屏風效應

健康空氣行動行政總裁馮建瑋稱，認同政府10年來的減排措施有成效，加上3年疫情影響，空氣質素確有改善，但擔心隨着本港與內地全面通關，將恢復疫情前的貨運量及增加跨境運輸，市區空氣污染物排放量會逐年增多。馮稱，政府未有實際行動解決現時本港面對的空氣污染問題，污染物減排步伐緩慢，建議政府措施應多管齊下，除推動電動巴士和電動的士，亦須推動貨車等商用車轉用電動車，達到真正零排放。馮又認為，應配合城市規劃，減低市區屏風效應帶來的空氣污染程度。