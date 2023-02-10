起底投訴升七成 12宗拘捕半涉錢銀一關政見

私隱公署昨發表工作報告，稱去年接獲的3848宗投訴中，約95%個案涉及私營機構或個別人士，公共機構或政府部門佔約5%；涉及物業管理的投訴佔約一成，屬私營機構中被投訴最多的對象。公署稱其中一宗個案發生在去年2至3月期間，有物業管理公司在屋苑公開張貼通告，上面載有多名員工姓氏、員工編號、職位及新冠檢測結果。雖然其後移除相關通告，公署仍去信提醒個人資料使用規定。

投訴增 私隱署歸因獲權處理

公署去年接獲1764宗「起底」投訴，較前年上升約69%。私隱專員鍾麗玲認為投訴增加主要由於公署獲賦權處理「起底」案件，並加強宣傳和推廣條例，市民對議題和個人權益認知增加。本報去年中引述消息稱，公署當時曾發出多個停止披露「起底」信息通知，大部分是向即時通訊軟件Telegram發出，惟有關平台並非全數遵從，故公署研究引用《私隱條例》停止或限制市民瀏覽涉「起底」資料的頻道。被問及最終有否引用相關權力，鍾稱因涉及執法工作，不評論個別頻道情况；又說一旦涉及起底信息，除要求平台移除信息，若整個頻道逾九成信息與起底相關，或要求平台營運商移除頻道。

平台「停止披露」遵從率逾九成

去年公署向26個平台發出1500個停止披露通知，涉及逾17,703個「起底」信息，遵從率逾九成。鍾麗玲認為反映成效很好，有頻道不止是移除信息，甚至移除整個頻道，認為「執法有成效，毋須考慮更進一步行動」。至於餘下近一成未遵從者，部分平台接獲警告信後仍無採取行動，公署聯絡海外對口單位後，有關信息很快便遭移除。

港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲就7．21元朗襲擊事件製作專題報道時用車牌查冊，前年被裁定兩項虛假陳述罪成，她上月在終審法院申請上訴許可。鍾麗玲上月受訪時，被問及無豁免讓傳媒獲得資料與法例精神有否衝突，她當時認為要視乎個別條例下設立公共登記冊目的，或需考慮修例。昨被問及需否擴大傳媒查冊豁免範圍，她稱留待社會進一步探討，暫未見強烈理由需修訂；又說比較海外地區情况，現時本港法例大同小異，而不論是否傳媒，獲取個人資料時必須以合法和公正方式。

去年10月，香格里拉集團公布客人資料庫外泄，涉事8間酒店有3間為本港酒店，公署預計今年上半年會完成調查。而去年11月，據報有黑客銷售近5億個WhatsApp用戶資料，涉84個國家或地區，其中香港近300萬個用戶資料外泄，公署稱相關調查已完成。鍾又透露，公署與政府持續審視《個人資料（私隱）條例》，包括研究修訂強制通報機制。