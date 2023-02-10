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金馬紀錄片主角指影片剪輯違諾 導演：事隔多年，不打算回應

【明報專訊】張經緯執導、2009年首映的紀錄片《KJ音樂人生》昨亦捲入爭議。該片歷時6年拍攝音樂家黃家正11至17歲成長經歷，黃家正昨於facebook撰文約1萬字長文，指控張在其明確反對下仍將涉及對「家人不滿」的內容剪入片中，對他與家人關係構成嚴重影響。張經緯昨回應其他傳媒稱，已事隔多年，不打算回應。他昨對本報稱，已回應其他傳媒，事情「到此為止」。

原允不採「不滿家人」內容

張回應本報稱，「唯望當事情平靜下來，不再是瘋狂地搶熱度的氣氛下，大家好好地研討如何讓香港紀錄片做得更好、更蓬勃」，希望香港經歷這段風波後大家能更多了解紀錄片。

指導演謂「沒該段便不成立」

黃家正昨在facebook指控張經緯違反承諾，在他明確不同意下發布其批評家人的訪問片段。文章稱，該訪問片段在2007年11月拍攝，他最初拒絕拍攝，是由於「與父親關係不太好」，同時不欲置身鎂光燈和銀幕，及後因對方誠意及詢問下答允拍攝受訪。黃表示，他在訪問除談及「對於音樂的看法」，「家庭關係緊張的時候，我說了一些對我家人的不滿」，故拍攝完成後隨即向張「嚴正聲明」相關片段「一定不可以給任何人看，也不可以放在紀錄片上」。黃引述張當時回應稱「得啦，梗係冇問題啦」，但其後未有遵守承諾。

黃其後多次與張聯絡，包括要求預先檢視剪輯內容、並表明不欲將家事放在紀錄片，形容當時「說了一些當時候衝動的說話，甚至說話的內容也不是完全的真實」，加入相關內容會影響其與家人關係。黃引述張拒絕刪去片段，是由於受到「片商」等壓力、「紀錄片沒有那些片段，便不成立」等，相關內容大部分有電郵為證。黃表示，該電影上映令其「有三年，我整個屋企家破人亡，無家可歸」，其後與父親已修補關係。

「有三年，屋企家破人亡」

《KJ音樂人生》2009年4月在香港國際電影節首映，獲第46屆台北金馬獎最佳紀錄片、最佳剪輯、最佳音效；張另憑該片獲第29屆香港電影金像獎新晉導演獎。

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