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《給十九歲》棄競金像電影 續爭導演獎 聯合導演：10年經歷珍貴 張婉婷稱配合但拒出席

【明報專訊】英華女學校出品、張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》未獲部分主角同意公映引起爭議，昨獲「第41屆香港電影金像獎」3項提名。英華女學校在提名名單公布後發聲明，稱與張婉婷商議後申請退出「最佳電影」提名；發行商高先電影稱，《給》聯合導演郭偉倫「清晰表態會繼續接受提名」，角逐「最佳導演」及「最佳剪接」兩獎，張婉婷尊重及配合郭的決定，但不會出席頒獎禮。香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞昨午回應稱，要由董事局開會商討對策，會嚴肅及小心處理。

英華：審慎考慮後退出最佳電影

《給》除獲提名競逐金像獎「最佳電影」，另獲提名由張婉婷和郭偉倫角逐「最佳導演」，以及由郭偉倫和陳序慶角逐「最佳剪接」。據金像獎網頁，截至昨晚10時半，《給》3個獎項仍在提名名單。

郭偉倫昨透過高先電影新聞稿感謝金像獎及電影業各界選民支持，形容是對攝製團隊10年努力的肯定，又說《給》「展現出來的人生精彩動人」，「10年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴」，會繼續接受提名。

英華女學校昨聲明稱，由於《給》近日引起社會關注，校方經審慎考慮，決定退出遴選「最佳電影」，又說校方會繼續與製作團隊及有份參演的校友溝通，並深入檢討事件。

爾冬陞：待金像董事局開會

《給》周一起暫停公映，爾冬陞昨午在金像獎公布提名的記者會稱，董事局未正式收到校方退出通知，亦未與張婉婷、校方及涉事學生聯絡，要待董事局開會跟進，會嚴肅和小心處理，因為社會上有很多分歧。

爾表示，投票入圍作品時該片未發生爭議，會細節了解事件再判斷：「我沒有看到全部（女主角自白） ，我想我今晚（昨晚）都會去看，看看到底論據是什麼，但是很誠實地說我們金像獎做事，不會是看新聞去解決這個問題。」至於《給》退出，提名會否從缺或由另一部片補上，爾說：「有很多方式處理，但我答不到，因涉及金像獎精神和原則，董事局是有保留和決定，但有很多問題要關注，幾難處理。」

私隱署：了解後向雙方提意見

私隱專員鍾麗玲昨回應傳媒提問時重申非常關注事件，強調不論長幼，每個人的資料和私隱必須得到尊重和保障。鍾稱，有關紀錄片的發布和同意書涉及複雜法律問題，包括《合約（第三者權利）條例》和衡平法考慮，希望了解後向雙方提出適切意見，在保障和尊重個人私隱及符合《私隱條例》前提下可圓滿解決事件。她說，根據《私隱條例》，一旦使用資料目的有變，就要有當事人訂明同意，即自願和明確的同意，而當事人亦有權撤回決定，視乎個案情况決定。鍾又稱除法律考慮，同時涉及情理考慮，須交當事人判斷。

鍾表示，已主動聯絡和去信涉事的學校，期望了解事件詳情和蒐集相關資料，才能判斷事件有否違反《私隱條例》，由於正等待校方回覆，現階段不再評論。

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相關字詞﹕最佳電影 最佳剪接 最佳導演 第41屆香港電影金像獎入圍名單 給十九歲的我

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