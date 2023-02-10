【Emily】喵坊、東瀛遊助收援土賑災物資 領事館稱衣物限收全新

喵坊今明兩日喺各區設收集點，據噚日嘅facebook帖文附圖，深水埗街坊福利會嘅收集點今晚7至10點開放，太古、沙田、荃灣、元朗站點會喺聽日下晝開放。有關回收點嘅地點及開放時間等資訊，喵坊提醒市民留意佢哋facebook嘅更新。

民主派荃灣區議員劉卓裕響應喵坊呼籲，今日下晝會喺荃灣港鐵站外收集禦寒衣物。東瀛遊就由今日早上11點至嚟緊周日（12日）晚上7點，開放銅鑼灣、沙田、旺角3間分行收集物資，所有物資會轉交領事館送往災區。市民亦可以喺下星期一晚之前，自行將物資送到領事館設於葵涌嘅指定物流貨倉。

港59人搜救隊抵土南災區

至於政府派出嘅59人搜救隊，噚日到咗土耳其伊斯坦布爾機場，再轉機去該國南部阿達納（Adana）嘅地震災區，協助搜救工作，一眾隊員喺當地機場聽取指揮官就搜救工作嘅指示，又同外國嘅搜救隊交流。