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2023年2月10日星期五
港聞二
《給十九歲》棄競金像電影 續爭導演獎 聯合導演：10年經歷珍貴 張婉婷稱配合但拒出席
金馬紀錄片主角指影片剪輯違諾 導演：事隔多年，不打算回應
起底投訴升七成 12宗拘捕半涉錢銀一關政見
銀行學會前年泄11萬人資料 公署指依賴網安供應商致違規
去年空氣10年最好 環署未憂復常反彈 環團指減排緩慢 恐通關增排放
毅行者隔4年復辦 服飾涉政治先勸喻 未明言DQ
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公民科內地考察 首團4月出發 22路線全廣東遊 教局：具理據缺席須申請
瘋寶馬撞3的士肇逃 正義迴廊演員下車避劫
官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月
刪相案曾護事主網媒記者 集結罪成囚13月
李外訪稱無疫限 口罩令警續執法
不停車繳費2．26推 辦車貼排長龍
醫局經理偷竊案 夫稱掛心負笈女兒分心
地盤工跌倒 鋼筋插腳
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【明報專訊】（請看附圖）
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