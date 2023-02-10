港聞

港聞二

灣區手記：有紅的就係港式？ ／文：尚東美

【明報專訊】農曆新年去了茂名市一趟，也是自新冠疫情防控放寬後首次離開大灣區範圍，去廣東省其他城市看看。

茂名市位處粵西，號稱地理上處於大灣區、北部灣城市群和海南自貿區三大國家級經濟區的交匯處，既然如此，出發前自然要「工欲善其事，必先利其器」，看看當地有什麼3區匯聚之下的特別之處。翻翻小紅書，除了介紹該市最著名的景點如中國第一灘等，在茂名市電白區還有一個被譽為打卡聖地的港式風情商業街，叫傳灣新天地。

看到傳灣新天地這名字，嗯，確實有點港，聽落似荃灣的荃新天地，於是到達茂名後，第一時間便去打打卡。到達後，看到是一條帶點歐陸風味的商業步行街，沿街的餐廳、咖啡店、茶飲店等門外都擺放枱椅，讓客人露天而坐。抬頭看，一條街豎立着幾根仿街道牌的裝飾，但上面寫的與港式無關，反而是歐洲式的街道牌。

走着走着，整條商業步行街最有「港式」的就是擺放着一部仿照香港「紅的」的汽車，但該紅的卻是左軚車。另外有「港式」的就是當中幾間以「灣仔」命名的店舖，只不過在傳灣看到灣仔，感覺有點迷路了。然後……就沒有然後。

說實在，行完一趟，這標榜的所謂港式風情有點令我啼笑皆非，歐洲路牌、香港的士，而沿街商舖是廣州常見的粵式連鎖店，充滿為了搞名堂而東拼西湊的異樣特色。於是，花了半小時坐車過去的我，行了不夠10分鐘就離開了。

但要說這項目就那麼一無是處嗎？其實也不然，一直列的露天雅座，下午茶或消夜在戶外跟三五知己聊天吃喝，氣氛還是很不錯的。所以與其巧立名目，倒不如發掘自身優點，豈不更能闖出新天地？

文：尚東美

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