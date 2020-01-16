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大灣區GBA新聞：粵今年投資萬億 2/3在灣區 廣州金額項目俱最多 包括創新基地鐵路工程

【明報專訊】根據2023年廣東省政府工作報告，廣東省今年將安排1530個重點投資建設項目，按年減少40個，同時年度計劃投資金額則從去年的9000億元（人民幣，下同）增至1萬億元，其中有6758億元的投資項目落在大灣區內地9市，佔比約67.6%，當中又以廣州的重點投資項目數量和金額為最多。

根據廣東省發改委的詳細清單，今年省重點投資建設的1530個項目中，249個屬新開工項目，其餘1281個屬續建項目，其中222個會爭取年內投產。從投資類型看，年內1萬億投資額中，61.6%用於基建投資，31.1%用於產業工程，7.3%用於民生保障工程。

六成用於基建 包括白雲站

以區域劃分，廣東逾六成投資額將投放於大灣區9個內地城市，涉資6758億元，與大灣區相關項目總數達991個。9個灣區城市中以廣州的重點項目最多，有197個，年內投資額1764.9億元，項目總投資額約2萬億元，亦是9市之最。這些項目中，包括總投資14億元的清華珠三角研究院粵港澳大灣區創新基地、總投資逾1200億元的南沙新區基建項目、涉資190億元的廣州東站改造工程，以及廣州白雲站、多條地鐵線工程等。

城大（東莞）澳門新街坊納重點項目

深圳是今年第二高投資額的灣區城市，年內投資規模1127.2億元，不過項目數量只有77個，換句話說多數項目是巨額投資，包括總投資達123億元的深圳機場三跑工程、多條地鐵線工程等。另外，東莞總額22.34億元的大灣區大學（松山湖校區）項目、總額約11億元的香港城市大學（東莞）項目一期，以及珠海的橫琴澳門新街坊項目等，也列入今年重點投資項目。

總括而言，涉及大灣區的投資項目中，屬於「軌道上的大灣區」項目有71個，其中鐵路項目35個、綜合交通樞紐項目8個，城市軌道交通項目28個，年內計劃投資1491億元；屬於大灣區基建的，例如水利、能源等項目371個，年內計劃投資4900億元；作為推動大灣區國際創新中心建設的科創類項目28個，年內計劃投資85億元。

往績估算 實際投資額或多兩三成

根據廣東省政府工作報告，今年廣東除了將恢復和擴大消費擺在優先位置，亦強調要發揮有效投資對穩增長的關鍵作用，而按照過去5年慣例，該省每年的實際投資額都會超額完成，幅度比年度計劃投資金額多出20%至30%；以此推算，今年廣東省實際投資額或可達1.2萬億至1.3萬億元。

明報記者

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