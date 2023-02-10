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港聞二

刪相案曾護事主網媒記者 集結罪成囚13月

【明報專訊】2019年7月6日屯門遊行後，時任立法會議員林卓廷和許智峯與另外兩人，涉要求一名男子刪除示威者照片，已流亡的許智峯沒有應訊，其餘3人否認妨礙司法公正等共4罪受審，林卓廷和女社工獲判無罪，30歲網媒男記者則非法集結罪成，昨於區域法院判刑。法官游德康認為被告雖然曾出手保護男子，惟被告當時的說話仍壯大集結者威逼男子聲勢，判囚13個月。

被告曾焌熙（現年30歲）經審訊後一項意圖妨礙司法公正罪脫，非法集結罪成。游官判刑時引述被告的背景報告，提及他在2021年被判公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚8個月。翻查資料，案底涉及被告在2020年太子站8．31事件8個月，於旺角管有一把改裝雨傘。

9次定罪紀錄 曾因8‧31管改裝傘入獄

此外被告有9次定罪紀錄，但他數年前決心更生，2019年成為網媒記者，有可觀收入，獲得肯定。被告因工作結識前女友，入獄8個月時女友仍未離棄，但最終分手。被告因初戀失敗一度割腕，但他仍希望刑滿後與前女友可重新開始。

游官稱，本案基於事主X被懷疑拍攝示威者而起，相信無預謀，亦無證據指事主身體受傷，事主領口被拉扯、丟失帽和口罩。游官稱集結者對事主拳打腳踢，但無用武器，指數十名集結者「光天化日，警署圍牆咫尺之外」包圍事主，施襲、壓迫、侮辱，案情嚴重。考慮被告沒有親手襲擊事主，但仍壯大集結者聲勢，加重罪責，遂判囚13個月。另律政司早前就林卓廷和女社工獲判無罪，已提出上訴。

【案件編號：DCCC 958/20】

相關字詞﹕區域法院 非法集結罪 反修例事件 光復屯門公園

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