官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月

另4人審前認罪 判教導所囚15至18月

被告郭志帆（26歲）、馬嘉惠（29歲）及嚴家朗（30歲）承認一項暴動罪，郭另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。餘下一名被告鍾泯浚繼續受審。同案4人早前已認罪，分別判入教導所及判囚15至18個月。

陳官首先邀請馬嘉惠讀出求情信。馬陳情自中學立志任護士，因成績欠佳，幾經轉折在去年成為登記護士，並哽咽稱一直「將心比心地對待每一位病患」，惟受社會氣氛影響鑄成大錯，花多年修讀護士課程，「最終也不能對社會貢獻」，自言一直自責，向社會和家人道歉；她另為丈夫嚴家朗撰求情信，形容丈夫細心照顧她，在車房無私教導學徒，特質於現今社會上罕見。其時嚴和旁聽親友低頭拭淚。

為夫撰求情信 護士獲酌情減刑

陳官判刑時指，郭和馬自稱急救員入校內治理傷者，不論他們是否有救護資格，均是「助紂為虐」，支援犯案者，又稱不少人被義務急救員的名牌所「迷惑」，批評嚴家朗沒有護理資格，卻穿上救護員反光衣「混水摸魚」，可能誤導他人；陳官續形容案件可見「黑暴推手、政治販子」如何荼毒年輕人，令他們自毁前途。

陳官採納同案認罪者的兩年量刑起點，連同認罪扣減，判郭和嚴囚19個月，另欣賞馬為丈夫撰求情信，亦相信她投身護理行業的決心，酌情減刑至16個月。郭另就無牌管有無線電通訊器具罪罰款2500元。

【案件編號：DCCC 190/21等】

（反修例風暴）