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官指理大暴動如烏東戰場 突圍3人判囚16至19月

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，8人涉從校園逃至科學館被捕，各被控兩項暴動罪。4人開審前認罪，3人在開審後改為承認一項暴動罪，另一暴動罪獲存檔法庭，還押至昨天於區院判刑，餘下一人繼續受審。其中兩名被告是夫婦，女被告在庭上讀出為自己及丈夫撰寫的求情信時不住哽咽，丈夫亦低頭拭淚；法官陳廣池判刑時形容暴動令理大「猶如烏克蘭東部戰場」，又批評各被告「自以為」是急救員，實質上是支持暴動者，「助紂為虐」，判被告囚16至19個月。

另4人審前認罪 判教導所囚15至18月

被告郭志帆（26歲）、馬嘉惠（29歲）及嚴家朗（30歲）承認一項暴動罪，郭另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。餘下一名被告鍾泯浚繼續受審。同案4人早前已認罪，分別判入教導所及判囚15至18個月。

陳官首先邀請馬嘉惠讀出求情信。馬陳情自中學立志任護士，因成績欠佳，幾經轉折在去年成為登記護士，並哽咽稱一直「將心比心地對待每一位病患」，惟受社會氣氛影響鑄成大錯，花多年修讀護士課程，「最終也不能對社會貢獻」，自言一直自責，向社會和家人道歉；她另為丈夫嚴家朗撰求情信，形容丈夫細心照顧她，在車房無私教導學徒，特質於現今社會上罕見。其時嚴和旁聽親友低頭拭淚。

為夫撰求情信 護士獲酌情減刑

陳官判刑時指，郭和馬自稱急救員入校內治理傷者，不論他們是否有救護資格，均是「助紂為虐」，支援犯案者，又稱不少人被義務急救員的名牌所「迷惑」，批評嚴家朗沒有護理資格，卻穿上救護員反光衣「混水摸魚」，可能誤導他人；陳官續形容案件可見「黑暴推手、政治販子」如何荼毒年輕人，令他們自毁前途。

陳官採納同案認罪者的兩年量刑起點，連同認罪扣減，判郭和嚴囚19個月，另欣賞馬為丈夫撰求情信，亦相信她投身護理行業的決心，酌情減刑至16個月。郭另就無牌管有無線電通訊器具罪罰款2500元。

【案件編號：DCCC 190/21等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 急救員被捕 暴動罪 科學館 理大衝突

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