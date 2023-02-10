公民科內地考察 首團4月出發 22路線全廣東遊 教局：具理據缺席須申請

去年公布路線包括遵義學共黨史

教局：學校大部分選廣東行程

教育局去年7月發布21條公民科內地考察路線，最長有5天團，包括去貴州到訪遵義會址，以認識中國共產黨發展的歷史。教育局昨表示，據學校早前提交的資料，大部分選擇廣東省行程，故先啟動當中較受歡迎的廣東省路線，另增10條廣東省路線。

行程包括航空科技文化保育認識抗日史

現時供學校報名的22條路線，1天團及3天團分別有8條路線，兩天團有6條，主要去廣州、深圳、佛山、珠海等地，主題有航空科技、文化保育、經濟發展探索等，有相應行程地點及學習重點，如學生去東江縱隊紀念館，認識東江縱隊抗日的歷史事蹟，學習保家衛國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要（見表）。

中學冀開更多路線 教局：下學年提供

教育局稱，全額資助學生參加內地考察一次，提供足夠考察名額以推行相關計劃，並按既定機制委託承辦機構籌辦公民科內地考察。

創知中學校長黃晶榕稱，出外交流停滯3年，現時終落實內地考察安排，師生感興奮、學生都議論紛紛，稱初步傾向3天的文化主題團，稍後教師開會討論及聽學生意見再決定，又期望下階段有更多日數的路線。黃晶榕表示，帶學生去公民科考察，需動員非公民科教師，早前已收集他們意向，反應不錯。

本學年特設兩全額資助隨團教師名額

就帶隊安排，教育局稱，由於內地交流停辦數年，料學校或需要較充裕教師照顧學生，故本學年推一次特別人手安排，准學校在1：10師生參加比例之上，申請額外增1至2名全額資助的隨團教師名額。黃晶榕稱，過去校方都會補貼額外人手隨團，今次政府將此納入資助範圍實屬好事，稱局方有聆聽教育界意見。

公民科內地考察屬必修，時任教育局副秘書長康陳翠華去年7月稱考察非自選項目，除學生特殊情况「如跌跛腳或重病，否則基本上不能不參與」。教育局昨表示，學生如有實際困難及具備充分理據而未能參與，應向學校申請，校方須通知教育局跟進處理，又指知悉不少學校早前已提醒有需要的學生盡快辦理申請回鄉證。