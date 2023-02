【明報專訊】政府日前啟動Hello Hong Kong「你好,香港!」宣傳攻勢,但Emily同唔少人都留意到,當日啟動儀式上,主禮嘉賓「清一色」全男班,特首李家超等11個男人喺台上一字排開。何東家族成員、婦女基金會董事何苗春暉(Joanna)就喺社交平台話自己好愛香港,好開心見到香港返嚟喇,但佢形容全男班嘅安排簡直唔可以接受,問:「呢班男人做緊咩?(What are all these men doing?)」Joanna認為,啟動禮唔係一個私人派對或朋友聚會,而係說服世界「香港返嚟」嘅公關活動,質疑政府浪費今次資源同機會,向外界展示香港嘅多元。