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浸大中醫學者建議：染疫康復跑渣馬 蘇葉及生薑焗水飲

【明報專訊】第25屆渣打香港馬拉松將於周日（12日）舉行，3.7萬人參賽。進入備戰最後階段，浸大中醫藥學院臨牀部助理教授周志豪昨稱，近日濕度較高，跑步時呼吸定受影響，提醒新冠康復跑手勿強迫自己完成賽事，量力而為。他建議新冠康復者可用蘇葉及生薑焗水飲用，亦可按摩位於胸部正中線平第四肋間隙處，約兩乳頭之間的「膻中穴」，幫助肺氣運行。

根據香港天文台預測，比賽當日氣溫為20至24℃，相對濕度介乎80%至100%，周志豪指當日天氣較濕熱，跑手一般或容易感疲倦，建議賽前及賽後可飲用「清補涼」，有助保持肌肉力量，賽前防止受傷及賽後促進恢復；其中材料如淮山、蓮子及芡實更有助建脾，生熟薏米則有助去濕。

賽前勿吃太酸 賽後適量食辣補肝

賽前飲食方面，周志豪建議跑手不要食太酸的食物，稱中醫認為脾主肌肉，過食酸或有損脾胃、傷筋及助長肝氣。對於市面大部分運動飲品都是酸性，他強調中醫不會阻止跑手飲用，建議跑手賽後可食適量辛辣食品、如葱、蒜及薑，疏通肝氣。

周志豪亦分享如何按適當穴位，若在比賽中途感到腹痛，他建議跑手可按摩腕橫紋上兩寸，掌長肌腱及橈側屈腕肌腱之間的「內關穴」、或上腹部正中線，肚臍上四寸的「中脘穴」，紓緩痛楚。

泡腳保暖迎開賽日 減受傷風險

針對跑手賽前因緊張而難以入睡，周志豪建議跑手可按摩兩眉頭中間的「印堂」及「太陽穴」，有改善睡眠質素、放鬆心情及提神。他又建議，跑手可在開跑前的日子泡腳保暖，有助「陽氣升發」，減低受傷風險；賽後可按摩小腿外側、腓骨突起處下方（即近膝頭外側）的「陽陵泉」，有助紓緩肌肉。

相關字詞﹕穴位 渣打香港馬拉松

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