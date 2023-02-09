警隊流失率跌 3年招聘不達標

3年流失3094人

數據顯示，警隊流失人數由2019/20年度的1313，跌至2021/22年度的806，整體流失率則由4.46%跌至2.89%，流失原因包括退休、辭職、約滿離職、去世等。各職級方面，以「警司級或以上」警員流失率最高，但已由11.98%降至6.94%，3年共流失131人；督察級警員流失率由3.85%降至3.52%，共流失276人；員佐級警員流失率則由4.39%降至2.76%，共流失2687人。

不過，警隊招聘人數過去3年均不達標，以警員（不計督察）為例，成功招聘人數由2019/20年度的705人跌至2021/22年度的484人，未及年度招聘目標（分別為1620人和1350人）一半。過去3年招聘督察人數則分別為169、158及170，亦較年度招聘目標為低。

鄧炳強表示，警隊已就人力資源制訂周詳計劃，並作策略性部署，加強招募、人員培訓和職業發展方面等工作，當空缺出現時會透過招聘、晉升和多項延長服務年期的措施填補。