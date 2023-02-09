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控方引監警報告闡案發背景 鍾沛權：無調查權「不能定論」

【明報專訊】前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司被控串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第27天聆訊。控方引述監警會報告對反修例運動的描述提問，嘗試佐證案發時的社會背景，其間兩度稱示威者或社會「失智」。鍾沛權回應指監警會無獨立調查權，5名參與的外國專家亦因而辭職，他批評報告欠公信力，質疑控方不能利用報告對社會事件「蓋棺定論」。

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，昨日引述監警會於2020年5月發布、針對反修例相關事件的報告提問，其中就新屋嶺拘留中心爭議，報告指僅接獲律師投訴警方未能安排法律會面，另有人從網上得知有人在新屋嶺被毆打，故作出投訴。控方認為反映即使有示威者聲稱遭虐待，他們亦無再追究事件。

鍾：報告定論新屋嶺「唔合理」

官追問是否認為警曾濫武

鍾沛權不同意部分報告內容和控方描述（見表），反駁稱無人追究不能反證事件無發生，亦認為事主公開露面指控警方，承受極大壓力，故傾向相信他們。鍾又強調監警會依賴警方資料，無調查權，政府委任協助撰寫報告的5名外國專家亦因而集體辭職，其中兩人更批評報告欠公信力，「如果你（控方）想用報告對新屋嶺事件蓋棺定論，係唔合理囉」。

主審法官郭偉健隨即追問，鍾沛權認為新屋嶺事件曾否發生，鍾認為因警方即使有鏡頭拍攝仍「肆無忌憚」地作出濫用武力等違紀行為，故在無鏡頭的新屋嶺有可能出現性侵行為。

控方續引述保安局曾批評公眾在監警會邀請下不願提供資料，卻事後質疑報告。鍾沛權認為，能提供資料的巿民可能參與示威，或憂慮惹來法律追究，控方不能單憑沒有資料便判斷監警報告可信。

控方提彥霖案火人案

問是否感社會「失智」

另外，控方又引述監警報告，指2019年示威者猜疑女學生陳彥霖（終年15歲）因參與示威遭殺害，不相信後來傳媒訪問陳母指死因無可疑，甚至在死因庭外纏繞其母；同年11月有男子在馬鞍山遭放火「私了」，有示威者認為「抵畀人燒」。伍淑娟兩度問鍾沛權會否認為示威者或社會「失智」，鍾僅確認他知悉上述事件，「唔加其他評論」，重申傳媒不能流於報道事件是否違法，應促進社會討論，「我意圖叫做支持呢啲行為？唔係咁嘅一回事喇！」

同意社會秩序受示威影響

鍾稱區選反映港人理解社運

伍淑娟續指，報告引述上訴庭在禁蒙面法司法覆核案，認為社會安寧受嚴重破壞，對公眾構成危險。鍾同意社會秩序受示威影響，但公眾似乎不認為有危險，民調及2019年區選結果均反映港人理解社運，即使社會秩序和經濟利益受損，「似乎香港人唔願意用佢哋追求嘅價值去換取表面嘅社會穩定」。案件周五續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕監警報告 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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