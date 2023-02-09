漏報選舉廣告 鄧飛免罰須付訟費

申請人為鄧飛，答辯人為律政司長。判辭指涉事的選舉廣告於2021年12月6日在facebook發布一段影片，據《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》，若參選人沒按時將選舉廣告和資料的電子文本上載至中央平台，可被視為違規，判處罰款5000元及監禁6個月。

判辭引述鄧飛的選舉代理人誓章，將有關廣告上載至中央平台是由該代理人負責，惟因工作繁重致疏忽，至去年1月尾才發現自己沒有將該影片上載到中央平台，兩個月後將影片交予選舉事務處。法官高浩文接納該代理人的解釋，而且律政司在誓章指出，鄧飛已將136項選舉廣告上載至中央平台，只有涉案一項廣告遺漏。雖然有關申請延誤了7個月，但法官認為無證據顯示有惡意，故批准豁免受罰申請。

【案件編號：HCMP 939/22】