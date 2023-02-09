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建造業料2027年人手缺口逾4萬

【明報專訊】建造業議會昨公布《建造業人力預測報告》，基於對本港未來10年建造業工程總量的預測，預料熟練／半熟練工人、技術員、工地監督人員及專業人員4類工種，各類人手短缺將由今年1000至1.5萬人不等，至2027年擴大到2000至4萬人不等（見圖）。發展局昨稱會參考預測數據，目標在今年中或之前評估增加人力供應及減低需求的措施。

建造業議會稱預測數字純粹以工程量預測人力需求，並與現有人手對比，仍未計各種增加人力供應及應用科技措施對改善人力供求的效果。發展局稱，政府會多管齊下應對未來人力需求，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入非本地資源等，增加人力供應，以及利用提升生產力的措施減低人力需求。

7工種人手料「嚴重短缺」

《報告》將工種短缺程度分類，「輕度短缺」即短缺佔供應量5%以下，「中度短缺」為6%至15%，「相當程度短缺」為16%至25%，「嚴重短缺」為25%及以上。預測推算4類工種在今年全屬「中度短缺」，至2027年熟練／半熟練工人及專業人員將落入「相當程度短缺」類別。

當中熟練／半熟練技工方面，《報告》列出共20種職業，今年預料僅有地磚鋪砌工屬「嚴重短缺」；至2027年統計預計「嚴重短缺」將增至7個工種，包括混凝土和灌漿工、假天花工 、平水工、棚架工、焊接工等。專業人員方面，13種職業中，預料達「相當程度短缺」的，將由今年兩種，增至2027年7種，包括建築師、土木工程師、環境工程師、工料測量師等。

業界倡加快工程審批增用新科技

工程師學會會長卜國明向本報表示，工程界專業人才流失非今天才出現，因此該會早前已就人力問題撰寫多項報告，向政府提出建議，包括檢討工程招標制度，以避免投標者之間搶低標價。卜說，近年相關問題已有改善，令工程師的薪酬待遇提高。他又建議當局在多個層面紓緩人手問題，包括在不犧牲工程質量的前提下加快審批程序、運用更多新科技減少人手需求。

團結香港基金副總裁葉文祺建議政府普及應用新技術，特別是組裝合成建築法（MiC）和建築信息模擬（BIM）提升工程效率；並因應需要適度簡化「補充勞工計劃」引入外地勞工的申請程序，增加人力供應。

相關字詞﹕卜國明 工程師學會 建造業 建造業議會

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