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港聞二

$1膠袋費 市民未掌握準則 客嫌無袋不衛生 糕店：好麻煩

【明報專訊】膠袋新徵費於去年12月底實施，每個膠袋收費增至1元，若顧客購買無包裝、非完全盛載於包裝的食品，或非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供膠袋。新措施至今已實施逾一個月，有市民稱仍不清楚膠袋收費標準，只好自備環保袋，亦有售賣中式糕點店舖批評新措施麻煩，有客人因不提供膠袋放棄購買。

環署巡1800地點發7警告

環保署昨公布，截至上月底巡查約1800個零售點，共發出7次口頭警告，其間沒發出定額罰款通知書；但署方提醒商戶，一個月適應期於1月30日結束，署方將對違規商戶執法。

署方又稱，近日巡視全港18區約650間超市或食品店，觀察新措施實施情况，大致暢順，逾九成店舖沒有於售賣蔬果或冷凍食品的地方擺放平口袋；顧客購買有包裝的冷凍食品時店舖亦不會主動提供平口袋；85%顧客有自備購物袋或徒手帶走貨品。

本報記者曾在新措施實施首日於九龍區一間超市觀察，當時見有市民及職員不清楚收費標準。上周五（3日）中午記者再到同一超市觀察約45分鐘，有兩人付款買膠袋，均稱不記得攜帶環保袋。自備環保袋的梁先生表示，至今仍不清楚收費標準，「帶定環保袋就比較安全」；又指看到街上多了不少人使用環保袋，認為措施有成效。買了一束香蕉的吳先生沒獲免費膠袋，他指自己有準備環保袋，「沒有提供膠袋也沒所謂」。他同樣不知膠袋收費標準，以為「急凍食物應會畀膠袋。」

果檔一律供袋：拎幾個橙都唔畀？

另外，於同區街市內，水果檔販李先生表示，無論顧客購買獨立包裝水果，或散裝水果均會提供膠袋，「唔通拎住幾個橙都唔畀咩？」他又說店舖沒要求員工「守規」，亦沒有見過政府人員在街市內執法。

售賣中式糕點的店舖負責人蕭小姐說，膠袋新徵費措施非常麻煩，引述不少顧客抱怨，「白糖糕係會包住，但唔拎個膠袋裝住好似唔衛生」。她又稱，有不少顧客買散裝的獨立包裝糖果，但因沒有提供膠袋，最後選擇不買。

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