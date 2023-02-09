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九旬翁斬傷妻後墮樓亡 疑因噪音爭執 街坊稱兩人和善少口角

【明報專訊】沙田乙明邨昨發生倫常命案。一名九旬翁清晨疑因噪音問題與七旬妻爭執，揮刀斬傷老伴後攀出窗外一躍而下，送院搶救後傷重不治。其妻頭及雙手被斬傷，清醒送院。警方列作傷人及自殺案。

涉斬傷妻子老翁90歲姓塗，與75歲郭姓妻子居於明信樓13樓單位。街坊梁太稱，夫婦二人居於上址逾20年，為人和善，常見兩人一齊出入，均與街坊打招呼，甚少爭執。他們育有一子，早年已搬出，但少見他回來探望兩老，數日前才見過塗翁，還問其兒子近况，詎料昨日發生命案。

鄰居聞呼救聲報警

事發於凌晨5時許，鄰居聽見郭婦在單位內呼救，遂代為報警，救護員到場發現塗翁倒臥大廈對開泳池旁，頭部重創，懷疑從高處墮下，將他送往威爾斯親王醫院搶救；其後在單位發現郭婦血流披面但清醒，頭及雙手受傷，衣服沾滿血漬，救護員為其初步包紮後送院。塗翁其後證實死亡。

警方封鎖現場調查蒐證，單位露台窗邊沾有血漬，相信是塗翁斬傷妻子後雙手染血，攀出外牆時遺留下來。警員以帳篷遮蓋塗翁倒卧位置，避免血漬被雨冲走。警方經初步調查，相信夫婦因噪音問題爭執，老翁以菜刀襲擊妻子，再從單位跳下。警方在單位檢獲一柄菜刀，沒有遺書，老翁死因仍有待驗屍確定。

去年12月31日，44歲男子於馬鞍山錦豐苑寓所遭同齡妻割頸，妻子再用刀割頸自殺，搶救後不治，丈夫則受傷清醒，警方調查後列企圖謀殺及自殺，據悉與感情問題有關。2021年8月，有情侶在將軍澳日出康城單位內因瑣事爭執，男子以鉸剪襲擊女友，女友身體多處受傷，自行反鎖房間內報警，男子其後從露台墮下死亡。

防止自殺求助熱線

生命熱線 ： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

社會福利署 ： 2343 2255

明愛向晴軒 ： 18288

人生熱線：8100 8012

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