訪一帶一路「示範園」 李家超倡港企合作區方式拓商機

李家超昨先參觀「中阿產能合作示範園」，與園區的投資者及營運商中國江蘇國際經濟技術合作集團的董事長宋勤波會面，並與園區內內地工人交談，了解其工作和生活。代表團亦到訪阿布扎比港務局，下午轉到阿聯酋另一城市迪拜。

晤阿聯酋地產商王室成員

代表團前日在阿布扎比到訪房地產開發商Aldar Properties PJSC，並先後與阿布扎比投資局常務董事、阿布扎比酋長國王室成員Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan及科創公司G42行政總裁肖鵬會面。代表團前晚並出席中國駐阿聯酋大使張益明設的歡迎晚宴，李家超感謝當地大使館一直支持特區政府及駐迪拜經貿辦的工作。

商務及經濟發展局長丘應樺前日在阿布扎比出席商貿論壇及午宴，席間他向當地商界領袖表示香港已迅速從新冠疫情復常，歡迎投資者和企業家來港，指香港能為阿聯酋及中東各國提供不少商機。他並參觀多間當地的重要企業。