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藥房商會促撤限奶令 議員：須先設機制保障港媽

【明報專訊】限制嬰幼兒奶粉出口的「限奶令」於2013年起實施，規定每人每日最多可攜帶兩罐奶粉出境，以應對當年內地水貨客來港搶購引發的「奶粉荒」。有藥房商會稱現時本港奶粉供應充足，冀當局檢討及取消已實施10年的限制。立法會批發及零售界議員邵家輝亦建議，趁復常通關之際一併取消限奶令。當年以保安局長身分主持限奶令記者會的新民黨議員黎棟國認同有檢討空間，惟須有機制確保本地媽媽買得到奶粉才應撤令。

環境局：須確保水貨不復熾

去年政府架構重組後接管食物科的環境局回覆稱，因奶粉短缺後果非常嚴重，考慮調整限奶令時，須確保不會出現水貨活動再活躍導致奶粉短缺，局方正持續監察情况並需時蒐集更多數據，以評估通關後最新情况，現時談調整限奶令是言之過早。

翻查資料，2018年當時食衛局曾檢討限奶令，翌年發表報告顯示，當時非本地人對香港奶粉需求仍龐大，並列出2014年檢控和定罪宗數分別為逾5100，於2016至18年則維持每年逾3800。

港九藥房總商會副理事長張德榮昨於港台《千禧年代》建議檢討和取消限奶令，稱以往內地人憂慮國產奶粉品質欠佳，內地近年網購興起，會從外國直接入口奶粉，相信現時對本港奶粉需求不會如以往龐大。

邵家輝稱，實施10年的限奶令加深兩地居民矛盾，本港奶粉供應商現於內地已有銷售渠道，加上藥房商會當年有提出機制確保本地媽媽可獲足夠奶粉，建議取消有關限制。黎棟國認為，「媽咪會」等機制行之有效，但非由政府主導，如要撤令，政府須先做市場調查，並檢討能否確保本地媽媽可繼續買到奶粉，否則是「綁住對眼」估算結果。

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