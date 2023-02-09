藥房商會促撤限奶令 議員：須先設機制保障港媽

環境局：須確保水貨不復熾

去年政府架構重組後接管食物科的環境局回覆稱，因奶粉短缺後果非常嚴重，考慮調整限奶令時，須確保不會出現水貨活動再活躍導致奶粉短缺，局方正持續監察情况並需時蒐集更多數據，以評估通關後最新情况，現時談調整限奶令是言之過早。

翻查資料，2018年當時食衛局曾檢討限奶令，翌年發表報告顯示，當時非本地人對香港奶粉需求仍龐大，並列出2014年檢控和定罪宗數分別為逾5100，於2016至18年則維持每年逾3800。

港九藥房總商會副理事長張德榮昨於港台《千禧年代》建議檢討和取消限奶令，稱以往內地人憂慮國產奶粉品質欠佳，內地近年網購興起，會從外國直接入口奶粉，相信現時對本港奶粉需求不會如以往龐大。

邵家輝稱，實施10年的限奶令加深兩地居民矛盾，本港奶粉供應商現於內地已有銷售渠道，加上藥房商會當年有提出機制確保本地媽媽可獲足夠奶粉，建議取消有關限制。黎棟國認為，「媽咪會」等機制行之有效，但非由政府主導，如要撤令，政府須先做市場調查，並檢討能否確保本地媽媽可繼續買到奶粉，否則是「綁住對眼」估算結果。