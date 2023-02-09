走水貨上水翻生 客如輪轉 居民指阻街增 藥房商會：網購成習慣 水貨難復熾

明報記者 李浮南

上水站外的「水貨檔」有中年漢在附近「睇水」，記者昨午1時許到場觀察，其後陸續有人上前疑似問價和提貨，一名婦人提貨後即從上水站入閘乘車往內地，數分鐘後再有長者來提貨後入閘。兩名食環人員約於2時半到場，以手機拍下水貨檔後離開，水貨活動則繼續。

水貨客稱「走一轉」可掙百元上下

記者向坐在貨物旁的疑似水貨客查詢，該中年漢稱「走一轉」報酬數十元或百多元，他透露昨日的貨主要是化妝品及鞋，「走貨」不需付按金，內地關口會有人接應，「（貨物及報酬）到時有得傾」，「聽日（今日）我幫你安排」，稱若今日走貨可掙百多元。

食環拍攝後離開 警稱發一口罩令告票

至下午4時，有5名軍裝警員到場，水貨客連人帶「車」隨即散去，但半小時後有零星水貨客「回歸」，10分鐘後再有兩名男人「走貨」。至少8名食環人員約於5分鐘後現身，當中有人持攝錄機，但水貨客已再散去。有在場警員向記者說，會先向阻街者發警告，如屢勸不改或態度惡劣會票控。

在上水「藥房街」新康街方面，人流明顯較農曆新年前增加，不少人帶着行李箱到各零售店「掃貨」，有批發店更把數十箱貨堆到店外。居於上水逾30年的朱先生說，留意到通關後水貨活動增加，阻街情况出現，對此感到困擾。

邵家輝稱水貨屬貿易 有利港經濟

港九藥房總商會副理事長張德榮昨在港台節目稱，內地客主要買日用品、藥油和健康食品，暫未見大手搶購個別產品或藥物；他相信走水貨現象不會如新冠疫前般，因經歷3年封關後，內地人消費意欲和方式有變，更習慣網購。立法會批發及零售界議員邵家輝則認為，水貨也屬貿易，本港3年經濟不景，隨着社會復常，相信該些貿易回歸對香港是好事。

食環署回覆稱，水貨客活動佔用公眾地方造成滋擾屬街道管理問題，署方主要職責是保持環境衛生及規管街頭非法販賣活動。署方昨針對上水水貨客活動黑點的店舖阻街發出6張定額罰款通知書，並拘控一人涉在公眾地方無牌售賣生果並造成阻礙。警方稱，警員昨午4時在上水站外一帶巡邏期間，向一人發出口罩令告票。