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《給十九歲》監製：訪李慧詩經領隊陳仲雨安排 校方申許可入場

【明報專訊】英華女學校委託導演張婉婷攝製的紀錄片《給十九歲的我》因私隱爭議停止公映，另一爭議涉於日本訪問港隊單車代表李慧詩的程序不當。張婉婷早前稱曾透過「名譽董事」協助入場訪問；中國香港單車總會前日否認相關說法。《給》片監製黃慧昨日稱，當時經由校方事前直接申請，攝影隊獲日本主辦單位發出「Press Pass」和特許背心入場拍攝；「據攝影隊透露」，是由時任港隊領隊、香港單車聯會（現稱中國香港單車總會）「前名譽秘書長」陳仲雨邀請李受訪。

中國香港單車總會昨回覆查詢稱，根據紀錄，陳仲雨是以該會副秘書長身分，出席日本伊豆舉行的亞洲自行車聯會仝人大會會議；參加2016年亞洲場地單車錦標賽的代表隊，隊內由體院教練及工作人員組成，總會無關於電影事件的詳細資料。

單車總會稱陳以副秘身分開會 賽隊由體院教練、工作人員組成

張婉婷2016年到日本伊豆，拍攝紀錄片主角之一馬燕茹參賽片段，同場採訪李慧詩。香港體育記者協會早前稱，張未按正常途徑申領採訪證，影響本地傳媒同業形象。《給》監製黃慧昨發聲明回應，提到拍攝馬燕茹的過程由校方事前向日本主辦單位申請，並獲許可入場拍攝。黃稱，當時攝影隊向陳仲雨介紹是拍攝英華女校紀錄片，提及要拍攝馬的比賽片段，在陳安排下待李慧詩賽後訪問李，問及她參加青少年錦標賽的經驗，如何在學業和運動取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。

監製：有向陳提英華紀錄片

翻查資料，陳仲雨2016年是時任香港單車隊領隊及香港單車聯會執行委員會副秘書長，2018年逝世。

教育局長蔡若蓮昨稱無看過《給》，但獲悉涉事學校已就事件啟動危機小組，為受影響師生安排支援，重申局方通過多個渠道提醒學校，蒐集、使用和披露學生相關資料時要非常小心，留意《學校行政手冊》指引，亦要符合《個人資料（私隱）條例》規定。

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