財會最快下月中討論 房局將交補充資料

陳振英說會確保財委會審議簡約公屋撥款時項目獲充分討論，並視乎需要再決定需否加會。據了解，房屋局會應立法會要求，就交通、簡約公屋重用價值及過渡房屋入住率提交補充資料。

批口頭補充如「想到就講」江玉歡要求文字紀錄

工務小組委員江玉歡認為，小組文件應涵蓋簡約公屋項目背景、落實原因、執行細節及造價等，以供討論，惟局方不少資料均未有文字紀錄，營運開支等補充內容均由局長口頭補充，如同「想到就講」，令人感覺局方推出政策思慮欠周全。江說，局方至今未完全解答其疑問，將聯同市民意見再去信房屋局，以釋大眾疑慮。她期望局方能以書面補充形式明確解說，以作正式紀錄，否則或會拒絕出席財委會。她又盼政府汲取教訓，日後更清晰解說政策，否則難令市民信服。

立會房屋事務委員會委員陳學鋒稱，房屋局就簡約公屋造價的解說工作有進步空間，期望「能夠再解釋多啲」，否則市民只能以局方提供的數字自行計算單位造價。他稱整體支持項目，但將於財委會進一步追問具體造價。