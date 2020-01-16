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有議員稱未安心 簡屋零反對過首關 首批涉149億元 本研社指工務組「好多基本問題未搞清」

【明報專訊】立法會工務小組委員會昨日審議首批簡約公屋項目，最終在記名表決下以34票贊成、0票反對及1票棄權通過，同時建議財委會進一步討論項目。有份表決的議員林筱魯認為，房屋局長何永賢於會上的回應「未令人安心」，亦未交代項目詳細造價，如每個組裝合成組件的造價等，已於會後發信予局方跟進。本土研究社批評，房屋局仍未正面回應項目造價及公眾疑慮，認為工務小組「好多基本問題未搞清楚」就草草通過，反映政府對使用公帑的紀律極低。

26議員發言4問開支 何永賢未答造價細項

簡約公屋首批項目涵蓋啟德世運道、牛頭角彩興路、屯門第3A區用地和元朗攸壆路，連同額外基建工程及第二批所涉小量費用，共涉逾149億元；單位造價屢被批評昂貴，以本報計算甚至高於公屋單位（見表1）。據本報統計，昨日工務小組有26名議員發言，4人問及簡約公屋單位造價及營運開支等細節，何永賢的回應未有列舉造價細項，稱項目總成本包括很多外圍設施，如巴士站和配套等。至於備受爭議的啟德項目，何重申經過兩年建築期及5年使用期後，該項目就會歸還作原來的商業用途，啟德作為第二個核心商業區的規劃不變。

林筱魯促交代呎價、招標等 楊永杰投棄權稱無人施壓

林筱魯表示，雖然投票支持，但房屋局回應難令人安心，已於會後去信局方跟進。他指局方至今未有提供簡約公屋每個組裝合成組件的呎價，以及管理費用的詳細開支，認為數字只是基礎，若「數字都冇」，根本難以評定項目；另指政府未披露日後如何招標聘請機構營運，擔心日後「冇人投」，期望局方進一步說明。

昨日唯一棄權票來自申辦集會又撤回的九龍中議員楊永杰。楊稱自己關注啟德交通負荷，但因房屋局會上未能完全解答這方面，以及政府於7年後交回啟德用地的實際操作，故投棄權票。他說，無人就投票一事向他施壓，他繼續關注啟德用地的發展。

江玉歡缺席 指房局表現未達標

周二已表明不出席工務小組會議的議員江玉歡昨日表示，不出席會議是一種姿態表達，冀藉此令政府明白，討論任何政策措施都要做好前期工夫，與市民溝通。她指房屋局昨日會上表現未達最低標準，局方未有提供更多資訊；又稱工務小組理應討論深層次問題，但昨日會議停留於資訊性的討論，認為官員應一早交代，否則如同浪費議會寶貴時間。她說，房屋局事隔兩個月仍未有補充足夠的造價資料，將要求局長於財委會前進一步補充建造費等詳細資料。

本土研究社成員陳劍青表示，會上房屋局基本上無回應民間疑慮，如元朗選址的基建造價偏貴等問題。他又認為小組昨在無反對下草草通過項目，與早前質疑造價昂貴的態度形成很大對比，認為投票結果與議員反應落差「好大」。

啟德居民蒐逾1.6萬簽名反對

有啟德居民對工務小組通過項目及政府處理手法「極度失望」。有居民代表向本報表示，政府不足10日前才公布整個簡約公屋的具體計劃，居民已蒐集逾1.6萬人簽名反對於世運道興建，批評政府規劃言而無信，將嚴重影響投資者對港府信心。

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