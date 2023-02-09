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高才通首月批5799人 85人年薪過千萬

【明報專訊】政府去年12月28日推出高端人才通行證計劃（高才通），勞福局長孫玉菡昨書面回覆立法會議員質詢表示，截至上月27日接獲7417宗申請，5799宗已獲批，286宗被拒。獲批申請中，以18至30歲最多，佔3224人。有1172名申請人年薪達250萬元，其中470人已獲批；獲批者之中有85人年薪至少千萬元。

獲批者18至30歲最多

高才通羅致3類人才，其中B類人才，即獲全球百強大學頒授學士學位並於申請前5年內至少3年工作經驗者最多，共3485宗申請，2983宗獲批，佔總獲批個案約51%。C類人才，即申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於3年者，佔2760宗申請，2346宗獲批。

1172申請人年薪達250萬

至於A類人才，即申請前一年年薪達250萬元者共1172人，470宗獲批。獲批申請者中，年薪250萬至不足300萬元、300萬至不足500萬元、500萬至不足千萬元、千萬元或以上者，分別有89、212、84及85人。

孫玉菡稱，入境處收到所需文件後，一般可在4個星期內完成審批申請，部分簡單個案可即日獲批，由於申請人自行申報職業，所涉種類繁多，入境處沒備存行業或職業分類統計。

另外，勞福局向立法會提交文件，指政府計劃今年委託顧問機構啟動檢討工作，全面檢視在院舍提供保健和康復服務的員工須具備的技能及資歷要求，為院舍員工構建專業標準和晉升階梯，讓接受培訓的本地保健員負責更多保健和康復相關工作，擔任專業內容更豐富、有更多晉升空間的職位，吸引本地人入行和挽留人才。檢討涵蓋安老和殘疾院舍，料需時約18個月。

相關字詞﹕人才 搶人才 勞福局 高才通

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