大灣區GBA專題：大灣區國際青年音樂周下周一揭幕

深港澳穗樂團參與

活動原名廣東國際青年音樂周，自2017年首次舉辦，今年是首次擴展至粵港澳大灣區。本屆音樂周亦將體現大灣區文化多元融合的特質，更注重與四大中心城市，即香港、澳門、廣州及深圳的聯動。為配合主題，本屆音樂周參與人員亦體現大灣區文化多元融合。除了主辦單位廣州交響樂團和星海音樂廳，支持單位還包括深圳交響樂團、香港管弦樂團和澳門樂團。

活動期間，除來自北京、上海和大灣區四大中心城市等地國際知名職業樂團的首席音樂家和重奏組參與演出，還包括了與學員排練、教學、文化交流，這些學員分別來自香港演藝學院音樂學院、中央音樂學院，以及廣州青年交響樂團和澳門青年交響樂團等青年樂手。

拓教學及文化交流

表演方面，2月13日至2月19日會有5場音樂會將在廣州星海音樂廳舉行，其中2月18日會有一連三場來自北京、上海、廣州、深圳、香港、澳門的職業交響樂團馬拉松接力賽。而2月20日最後一場音樂會將移師深圳雲頌公益音樂廳舉行。

其中，廣州13日及19日的開閉幕式音樂會票價為200元（人民幣，下同），其餘3場音樂會票價為150元，門票可在星海音樂廳官方網站購買。

明報記者