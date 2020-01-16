大灣區GBA專題：海關總署推「橫琴20條」 支持粵澳會展業「一展兩地」聯動

智慧監管平台方便澳人員入橫琴

《措施》中部分條文與前海、南沙類似，例如對符合條件且已在港澳上市藥品中屬於特殊物品的，予以優先辦理衛生檢疫審批。為支持粵澳會展業「一展兩地」聯動（即一個展會分別在橫琴、澳門兩地舉辦），海關總署稱將提升參展出入境及展品通關便利化措施，支持橫琴打造具有國際影響力的展會。促進人員往來方面，《措施》提到要建設智慧監管平台，進一步方便澳門居民、澳大師生、高端人才、會展人員出入橫琴。

提「進境演藝動物」 料為長隆海洋王國特設

《措施》中特別有一條提到「進境演藝動物」，料是為橫琴的珠海長隆海洋王國特設，對演藝動物推行「隨到隨檢、檢後即演、全程監管」的檢疫監管模式。《措施》稱，此舉不單降低企業成本，亦可助推橫琴國際休閒旅遊島建設。

此外，內地與澳門於2月7日正式簽署「經認證經營者」（AEO，Authorized Economic Operator）互認安排，內地成為澳門首個AEO伙伴。只要AEO企業出口到互認國家或地區，便可享對方海關進口的通關便利措施，例如較低查驗率、優先查驗等。內地與香港早年已簽該互認。

明報記者