大灣區GBA專題：過來人籲港企積極參展廣結人脈

明報記者 龍彩霞

創業路一向面對很多問題，而香港企業若想將版圖擴展至大灣區其他城市更見困難。由香港貿發局主辦的第32屆教育及職業博覽，其中一個主題為「大灣區發展機遇」，主要探索在深圳前海及其他粵港澳大灣區城市創業、就業和求學的機會。記者訪問多名業界人士，他們以過來人身分分享如何成功落地前海市場。

2022年是習近平總書記首次視察前海10周年，也是中共中央、國務院正式印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《前海方案》）一周年。2022年6月27日，在香港回歸25周年之際，前海推出「惠港九件實事」，在住房、創業、服務、就業、平台、科創、金融、落戶及民生等九方面為港企港人拓展發展空間、提供服務。其中提及18類港澳專業人士只要備案（登記）即可在前海執業，8家備案的香港建設企業順利承接業務，與港澳規則銜接機制對接取得突破。

黃麗芳：「直播」介紹職位 縮短深港距離

菁英會副主席黃麗芳表示，香港創業家想拓展至其他大灣區城市，普遍會選擇前海落地，因為前海商業登記及公司註冊也可以在香港完成。而「搶人才」及內地法規都可以透過中介及前海國際聯絡服務得到相關資訊。黃麗芳表示，為應對疫情影響，前海國際人才服務中心搭建線上引才求職平台，利用「直播」方式介紹優質職位縮短深港距離，幫助港澳青年提升求職效率。故想在前海工作或搶人才的主管，也可以多利用網上直播招聘平台。而在疫情期間，香港企業也會在前海設立公司，有中介公司化身企業孵化器（incubator），意指一些為創新企業提供經營場地、培訓、諮詢、融資、法律意見，以至市場推廣的機構或公司，助新企業成長。