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港聞二

社協：第五波多類似死者 盼政府邀公眾檢討抗疫

【明報專訊】呂淑嫻的死因研訊中，衛生署處理密切接觸者手法受爭議。社區組織協會幹事連瑋翹稱，事件非個別案例，去年第五波疫情爆發時有不少染疫長者在家倒斃，反映本港基層醫療、鄰里支援有待改善。社會正討論是否就政府抗疫展開獨立調查或檢討，連認為有必要深入和透明地檢討，務求「壞的改善，好的留下」。

第五波疫情去年初席捲安老及殘疾院舍，至去年中第二次高峰期，社區長者染疫離世個案趨增，當中不乏在家暈倒送院不治。醫管局當時會主動致電染疫長者查詢身體狀况，並呼籲有任何不適盡快求醫或使用局方遙距診症。

突顯基層醫療差 長者難求救

本案死者及女兒於2020年底染疫，屬第四波疫情。連瑋翹昨向本報表示，衛生署應改善密切接觸者支援和轉送檢疫中心速度，相信死者在家出現病徵時非常徬徨。他稱去年爆發第五波後有更多類似情况，突顯基層醫療網絡配套不善，加上染疫長者不願隨意召救護車，亦不諳用科技預約遙距診症，變相求助無門。

連認為疫情揭示的問題牽涉廣闊，必須循不同範圍深入檢討，如基層和公共醫療、高危群組支援、弱勢群組數碼化等，改善不足，並保留長處如遙距診症等，冀政府邀公眾參與檢討並制定報告，「如只內部檢討未必看得透徹」。

醫生：缺乏家庭醫生制度

老人科專科醫生佘達明認為，即使長者獲送隔離或檢疫，在該些設施的照顧亦未必理想，留家與家人一同隔離會更好。他稱本港抗疫多弊處，「可能是人做得不好，法例不好，制度不好」，根本問題在於缺乏家庭醫生制度，故需靠衛生署人員「收order（指示）做事」，自行安排長者隔離或檢疫，無家庭醫生從旁評估，如要檢討亦應考慮整個醫療系統。

（死因研訊）

相關字詞﹕佘達明 連瑋翹 密切接觸者 新冠疫情 死因研訊

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