密接婦裁死於自然 女：未最公道 失望衛署掩蓋問題 或研進一步行動

死者呂淑嫻終年62歲，生前曾任職護理院。2020年12月8日，其同住幼女趙海鈴確診新冠，翌日送到亞博館隔離，死者則列作密切接觸者，獨留家中候送檢疫中心，12日被發現倒斃家中。陪審團昨退庭商議約一個半小時後，裁定她於12月11日死亡，死因是冠狀病毒病肺炎及動脈粥樣硬化，引致冠狀動脈閉塞。裁判官周慧珠向家屬致深切慰問，希望他們早日走出傷痛。

陪審倡衛署表格考慮高危因素 加入緊急聯絡人

陪審團建議衛生署與其他部門協調，預早培訓並定期訓練，以提升動員能力；以及在查詢密接者情况的訪問表格中考慮不同高風險因素，例如有否長期病、居住狀况，同時加入緊急聯絡人方法。

趙海鈴散庭後稱算是「完咗件事」，放下心頭大石，但對衛生署處理手法失望，「裁決未算最公道」。

趙海鈴供稱母親患糖尿病、高膽固醇和腎病，每天須注射胰島素、服降膽固醇等藥物；母親12月10日曾稱出現流鼻水、頭痛等病徵，翌日再無接聽電話。專家證人、醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢解釋，若新冠患者同時有糖尿病及冠心病，死亡風險會上升10倍，估計死者感染新冠後病情轉差，同意若她能於11日或之前送院，病情會受控。

衛署：研究建議 已不斷加人

衛生署回應本報查詢稱，會詳細研究死因裁判官建議，並稱一直致力安排密接者轉送檢疫中心，自2020年11月第四波疫情，確診宗數急增至翌月上旬逾百宗，署方於11月下旬起不斷調派額外人手，並啟動新檢疫中心。

衛生署續稱，過去3年適時加強各項基建、系統和人手支援，例如於2021年1月設首個個案追蹤辦公室，而各紀律部門逾700名工作人員於去年2月第五波高峰期被派往4個追蹤辦。

【案件編號：CCDI 67/2021】

明報記者

（死因研訊）