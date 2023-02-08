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密接者倒斃案料今裁 官：盼非死於存疑

【明報專訊】有長期病的六旬婦於兩年多前被列為新冠密切接觸者及獨留家中，3天後被發現倒斃。死因裁判官周慧珠昨日引導陪審團稱，倘陪審團接納法醫證供，可裁定事主死於新冠肺炎，死亡結論為「死於自然」，否則便裁定「死因存疑」。至於有否需要涉及診斷錯誤等情况，周官指結論重點在於是否死於疾病。研訊今續，預料陪審團將退庭商議。

事主呂淑嫻終年62歲。死因裁判官周慧珠總結稱，事主女兒趙海鈴2020年12月8日確診感染新冠，翌日被送到亞洲國際博覽館隔離。趙12月10日早上10時致電事主，對方表示沒有感到不適；趙晚上約9至10時再致電事主，對方表示有流鼻水、全身痛楚，以及咳嗽。翌日趙再聯絡其母已不成功。

指足夠證據支持另一結論

周官指出，法醫潘偉明解剖事主，在其肺部、鼻咽、肺組織內找到新型冠狀病毒，肺部損傷情况亦符合新冠肺炎病徵；倘陪審團接納法醫證供，可裁定事主死於新冠肺炎，以及促成原因是動脈粥樣硬化引起的冠狀動脈閉塞（又稱冠心病），並裁定事主死於自然。

周官續指，若陪審團未能裁斷事主死亡原因，結論則是「死因存疑」。但她補充，不希望最終結論是存疑，因為本案有足夠證據支持另一結論，「當然只係本席睇法，咩結論、導致死亡嘅傷害同疾病係由你哋裁決」。

【案件編號：CCDI367/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕密切接觸者 死因研訊 新型冠狀病毒肺炎

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