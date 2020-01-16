勞福局申開位 年薪福利最多427萬 6首長級職位 增「人才服務窗口總監」

勞福局建議開設專責的人力分科，由副秘書長（人力）領導，首長級薪級第4點（D4），為期5年，同時建議在上述分科開設相等於首長級薪級第2點（D2）的非公務員職位「顧問」，為期3年，負責規劃、統籌及進行人力資源推算，提供數據供制訂人力政策。

根據文件，勞福局正籌備香港人才服務窗口實體辦公室，要由8名公務員和其他非公務員人員組成的聯合隊伍負責，並建議按非公務員合約條款聘用相等於首長級薪級第4點（D4）的人擔任總監，任期3年，出任者需在銷售及市場推廣、客戶關係管理或人事管理顧問領域具豐富管理經驗。屬下設高級首席行政主任擔任副總監，首長級薪級第2點（D2），為期3年。

設首席助理秘書長（福利）

勞福局認為有需要開設首席助理秘書長（福利），屬首長級丙級政務官編外職位，為期5年，為扶貧會提供秘書處支援，以研究和識別精準扶貧目標群組並提出措施、就扶貧政策與各政策局和部門協調等。另建議在政府經濟顧問辦公室開設首席經濟主任編外職位，首長級薪級第2點（D2），為期3年，為精準扶貧新政策方向提供支援。

文件續稱，按薪級中點估計，擬設4個首長級公務員職位需增加1002萬元年薪開支，連同員工附帶福利開支則每年平均員工開支總額約1379萬元；至於非公務員職位「香港人才服務窗口總監」和「顧問」的薪酬福利條件，分別不會超過所屬首長級薪級第4點（D4）和第2點的公務員職位的每年平均員工開支總額，即約427萬元及約318萬元。