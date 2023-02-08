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5男涉擾阿布泰被捕 有喊「林景楠」 最小14歲 網片男子進店轟「篤灰狗」

【明報專訊】「AbouThai阿布泰國生活百貨」旺角分店遭5人騷擾，上周五及本周日晚上分別有人到該店叫囂並滋擾顧客。網上片段顯示有人大叫「林景楠同我出嚟」、「篤灰狗」等。阿布泰職員前日報案，警方前晚至昨日拘捕5名介乎14至28歲男子，涉「在公眾地方行為不檢」，據悉包括日前指罵導演張婉婷的少年。部分人已獲准保釋。

上周五晚上約10時，5名男子到阿布泰旺角分店叫囂並滋擾顧客；本周日晚上約10時，當中兩名男子再到該店叫囂。案件交由旺角警區反三合會行動組跟進，前晚分別於葵涌區及九龍城區拘捕14歲梁姓少年及15歲黃姓少年，為中二及中四學生，其後昨天凌晨於紅磡區及九龍城區拘捕3名介乎25至28歲男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。據悉，其餘3人包括26歲葉姓文員、28歲葉姓保險從業員以及25歲曾姓無業男。

網上流傳一段由YouTube用戶「bravedogdog」上周五發布的26秒短片，片中一名無戴口罩的的光頭男子進入店內，邊繞圈邊大叫：「林景楠同我出嚟！林景楠喺邊度啊？×你老味篤灰狗，又話好×黃嘅？我條底褲仲黃過你啦！知唔×知啊！林景楠！出嚟啊！」他走出店外時，笑着問拍攝者「係咪坐×咗監啊佢？」據悉男子綽號「勇狗」，相信是被捕的25歲無業男。

一人另涉警署外集結案

兩名葉姓男子均以真名開設Instagram帳戶，其中任職保險從業員的葉子健曾參選港大研究生校內委員會，亦為中大校友評議會常委，他亦涉及一宗旺角警署外非法集結案，案件排期3月審前覆核。

指罵張婉婷事件 警：正調查

綽號「Bob」的14歲少年日前在Instagram上載影片，見到他於旺角朗豪坊戲院外的售票機附近大叫「睇乜×嘢19歲的我啊！我先得14歲咋！」網上流傳片段顯示，他當日曾在同一地點指罵《給十九歲的我》導演張婉婷：「你個濕×導演，喺度借𡃁妹上位，呃𡃁妹錢，喺度食人血饅頭，你絕子絕孫啦，×家鏟！」據悉他涉阿布泰案被捕。至於指罵張婉婷一事，警方昨指仍在調查。

阿布泰創辦人林景楠是初選案47名被告之一，原本不認罪，案件前天開審時改為認罪，並確認將擔任控方證人出庭作供。

相關字詞﹕阿布泰國生活百貨

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