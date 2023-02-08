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2023年2月8日星期三
港聞二
建制投書聯國撐港 經「CMAB」修改 縮寫與政府回應聯國用戶名相同 政制局認提「建議」否認參與
檢查平台分析：新社聯3組織意見七八成似
國際工聯斥權利大倒退 促港修職工會例國安法
李家超訪阿聯酋 研簽綠色可持續金融合作備忘錄
5男涉擾阿布泰被捕 有喊「林景楠」 最小14歲 網片男子進店轟「篤灰狗」
勞福局申開位 年薪福利最多427萬 6首長級職位 增「人才服務窗口總監」
張婉婷訪李慧詩 單車總會否認曾派員協調
密接者倒斃案料今裁 官：盼非死於存疑
軒尼詩道兩龜墮樓一死一「人道毁滅」 老翁被捕
通關滿月有客無人手 旅社酒店陷樽頸 三四成內地廠遷東南亞 中小企憂訂單永久流失
指健康申報內地要求 陳國基：續提出取消
促獨立全民檢討抗疫 童權會：保兒童疫下福祉
港大研究：打第四針7日後 防BA.2有效性達六成
撼私家車 電單車司機昏迷危殆
回應外界憂簡屋累樓價 陳國基籲着眼「為基層」
政府倡准中大醫院延5年還40億借貸 提供15年公共醫療代替利息
民主黨倡全民派1.5萬 新冠康復者另發津貼
叫停集會 警稱遭吐口水圍毆 遮打案3男受審 控方：一人認向警舉傘
理大突圍大專生認罪判囚38月 官：考慮集體性質
因泊車打鬥司機不治 退休警：被挑釁後自衛
卓悅創辦人妻兒同破產 一家涉欠2000萬 葉俊亨上周接法庭令
會計認吞240萬公款 求情稱已奮力工作還清
中醫脫非禮罪 官：不排除觸胸為治療
疑病發失控 平治撞壆司機不治
大灣區GBA新聞：中原灣區指數首錄年度跌幅 年挫8.3%返疫前水平 佛山肇慶樓價獨升
大灣區GBA新聞：北師港浸大伙遵理 珠海辦DSE模擬考
尊子漫畫
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【Emily】回應《十九歲》 童權會：兒童係獨立個體
【Emily】港台基本法新節目 首集解回歸碑密碼
【Emily】梁宏正帶隊赴穗交流 周圍「打卡」
【Emily】民研兩岸政治人物支持度 習近平第五
【Emily】G19參觀天水圍醫院 一窺科技應用
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【明報專訊】（請看附圖）
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