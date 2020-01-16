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會計認吞240萬公款 求情稱已奮力工作還清

【明報專訊】49歲律師行會計文員涉於2013至2016年將律師行共308張支票存入自己帳戶，盜竊逾240萬元，昨於區域法院承認兩項盜竊罪。辯方求情稱，被告患嚴重抑鬱症，引發強烈購物慾，因而犯案，又指警方在被告還清款項多年後再拘捕被告，質疑檢控嚴重延誤。控方稱，報案的律師行合伙人不配合，延誤警方調查。案件押後至下周五（17日）判刑，其間被告還押。

負責預備支票 受款人寫自己名

被告佘詩韻（現年49歲）承認兩項盜竊罪。她承認案情所指，她自2012年任職蘇何律師行的會計文員，負責預備支票給合伙人蘇志浩簽署；由於律師行有多張簽發的支票未能兌現，蘇開始留意被告，發現她常聲稱打錯受款人名稱，劃去名稱後要求蘇加簽確認。

被告2016年1月離職前，預備兩張用以繳付律師行租金的支票予蘇志浩簽署，蘇發現一周後租金仍未繳付，遂向銀行查核，發現兩張支票受款人均為被告，最終揭發律師行發出的合共308張支票，已存入被告銀行帳戶，涉款2,404,890.2元。

還款5年後再拘 質疑檢控延誤

辯方求情稱，律師行2016年1月揭發事件，隨即透過民事訴訟追討欠款，被告同年3月起還款，一年後還清，雙方2017年6月和解結案；被告在2016年4月首次被捕，2022年再次被捕及起訴，辯方強調案件拖延達6年，其間被告奮力工作，與丈夫合力還清款項，惟仍再被捕，受到不小打擊。

控方談蒐證：律師行合伙人唔合作

控方解釋，蘇志浩報案後錄取兩份口供，警方一直聯絡他索取更多資料，但蘇「未能適時協助」，法官詢問是否代表蘇「唔合作」，控方認為「可以咁講」，亦同意警方花費兩年索銀行紀錄是偏慢。

【案件編號：DCCC611/22】

相關字詞﹕盜竊 區域法院 律師樓

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