卓悅創辦人妻兒同破產 一家涉欠2000萬 葉俊亨上周接法庭令

債權人：無力還款 無有效抗辯理據

被呈請破產的為鍾佩雲及葉韋彤，債權人為富英有限公司。鍾和葉均無到庭，亦無律師代表應訊。債權人一方稱已向法庭繳交相關文件，鍾葉二人無力還款，且無有效抗辯理據。何官最終頒令他們破產。

翻查資料，葉氏一家2020年10月向富英借款5450萬元，為期1年，欠款2000多萬元。

創立卓悅的葉俊亨夫婦2020年轉讓逾四成股份予紫荊黨創辦人陳健文，翌年6月遭罷免執行董事職務。葉俊亨夫婦與卓悅多次興訟，包括在2021年先後入稟分別向卓悅及陳健文追討4430萬及7500萬元欠款，又循民事起訴陳違反出讓股權時的協議。卓悅則在2021年底入稟，指兩人及葉的胞弟利用董事職權賺取深圳舖租差價，追討4100萬元損失。

葉俊亨上月被頒令破產。卓悅控股當時發公告，指葉氏夫婦自2020年2月已非集團主要股東，2021年6月29日起於集團已無任何職務；有關葉氏家族3人的訴訟均與集團無關，亦不會對集團構成業務影響。

【案件編號：HCB 4954、4956/22】