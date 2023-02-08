港大研究：打第四針7日後 防BA.2有效性達六成

推算去年1至7月 全港45%人感染

研究團隊由港大醫學院、醫衛大數據深析實驗室、免疫與感染研究中心成員組成。團隊先將5173名成年捐血者，以及137名隨機招募的18個月至11歲的研究參與者數據，作大型血清學普查，將結果與來自全港污水監測的新冠病毒載量數據結合，從而估算接種疫苗後，對預防BA.2感染的疫苗有效性。研究上月在國際醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表。

研究結果顯示，接種第三針或第四針復必泰，一周後防感染的疫苗有效性分別為48%及69%，100日後將下跌至26%及35%；接種第三針或第四針科興一周後，疫苗有效性分別是30%及56%，100日後將降至6%及11%。

團隊表示，研究結果能證明使用信使核糖核酸 （mRNA） 或滅活疫苗平台作為加強劑，可在短期內有效預防Omicron BA.2變異病毒株感染，認為有效利用加強劑可在引發新一浪疫情前快速提高人口免疫力。

復必泰有效性較高 第三針達48％

惟團隊表示，研究主要分析捐血者及兒童血清樣本，他們可能較健康，或低估血清陽性率，加上大部分樣本主要在BA.2肆虐期間收集，研究結果未必反映BA.4或BA.5等變異病毒株對疫苗有效性的影響。

（新冠疫情）