港聞

港聞二

促獨立全民檢討抗疫 童權會：保兒童疫下福祉

【明報專訊】新冠疫情肆虐逾3年後，香港社會開始步入復常，近期有呼聲要求獨立調查政府抗疫工作，惟特首李家超表明不同意獨立調查。香港兒童權利委員會發聲明指出，香港需要全面檢討抗疫工作，以確保在傳染病爆發時兒童的權利和福祉；該會認為只有通過透明、獨立、全民參與和全面的檢討，「我們才能賦予這3年來的政府口號『同心抗疫』的真正意義」，同時建議應從社會大眾收集真實個案以掌握民間實際情况和脈搏。

失社交礙身心 面對長新冠

該會在聲明中表示，不少健康專家、政客和持份者要求各自政府就過去3年疫情爆發全面檢視，而不論是哪種形式，香港社會需要全面檢視疫情。該會稱，身為兒童權利倡議者，該會對全面檢討寄予厚望，又提到疫情期間經歷種種挑戰，包括向兒童解釋、安撫、支援，令兒童度過生活和社會中即使是成人也難以習慣的巨變。

疫下虐待剝削兒童個案激增

聲明提到，自第五波疫情以來，疫情已奪去19名19歲或以下兒童及青少年的生命，不少兒童仍面對長新冠影響，而封區、停課和疫苗通行證的限制令兒童失去社交及與各種環境的溝通機會，「妨礙語言和聽力發展、溝通技巧、身體動作和觸感發展，影響身體和情緒健康」，認為這對兒童影響尤其深遠；又指疫情期間香港錄得的虐待和剝削兒童個案激增。該會說，聯合國明確指出新冠疫情對兒童和其權利有短期和長期的破壞影響，促請政府設立專門保護兒童的應對計劃。

該會建議政府全面檢討疫情時必須就疫情期間保障兒童權利和福祉所作的措施和安排開誠布公，例如政府如何將兒童納入抗疫的一部分，疫情期間政府如何支援較邊緣的兒童，例如屬於低收入家庭、少數族裔、居於院舍、有殘障或長期病患等各類兒童。

倡SARS專家委員會模式

指新冠歷時更長影響更大

香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉接受本報查詢時表示，調查檢討形式可參考SARS後成立的專家委員會做法，邀請國際和獨立專家協助檢討新冠抗疫工作；她強調新冠疫情比SARS疫情歷時更長，對市民影響更大，尤其是一老一幼，認為今次全面檢討抗疫時更重要是必須有民間參與，例如可舉辦聽證會，了解疫情下市民受到的各方面影響。

（新冠疫情）

相關字詞﹕檢討 獨立調查 新冠疫情 香港兒童權利委員會

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