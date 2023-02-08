指健康申報內地要求 陳國基：續提出取消

【明報專訊】本港與內地前日（6日）起全面通關，據入境處數字，首日出入境人次約28.4萬，入境及出境各佔約一半，其中入境的內地旅客近2.4萬人次，較一周前（1月30日）局部通關時的1.4萬人次上升七成，亦為1月逐步通關以來單日內地旅客入境人數新高。署理行政長官陳國基昨稱，當局認為通關最大挑戰在人流較多的周末，已通知負責運輸的人員，盡量做好運輸配套，亦派人員在口岸協助旅客，包括協助填寫健康申報表；他指港府一直有與內地商討優化措施，甚至取消俗稱「黑碼」的健康申報。
據入境處數字，前日全面通關首日，羅湖口岸最多人使用，共有約6.4萬人次過關；其次為落馬洲支線口岸，有約5.4萬人次；港珠澳大橋有約3.3萬人次；深圳灣口岸則約3萬人次。
對於能否取消「黑碼」安排，陳國基昨稱相關要求乃內地提出，本港須尊重，強調當局會繼續提出取消「黑碼」的要求，暫未敢說何時做到，希望愈快愈好；當局也明白安排對長者不太方便，因此派人員在口岸助長者填報，每人平均需3至4分鐘。
稱疫情未完 保留部分檢測中心
另外，跨境學童今日（8日）起可經口岸回港上課，首階段為中學生，兩周後（22日）擴至小學和幼稚園。陳國基稱當局在口岸會設特別櫃枱助學童過關，校巴安排亦做好準備。至於檢測中心，陳稱雖然防疫措施已放寬很多，但疫情未完結，故仍要保留部分中心，不會短時間內全部關閉，而是逐步減少，亦正規劃中心日後用途。
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