指健康申報內地要求 陳國基：續提出取消

據入境處數字，前日全面通關首日，羅湖口岸最多人使用，共有約6.4萬人次過關；其次為落馬洲支線口岸，有約5.4萬人次；港珠澳大橋有約3.3萬人次；深圳灣口岸則約3萬人次。

對於能否取消「黑碼」安排，陳國基昨稱相關要求乃內地提出，本港須尊重，強調當局會繼續提出取消「黑碼」的要求，暫未敢說何時做到，希望愈快愈好；當局也明白安排對長者不太方便，因此派人員在口岸助長者填報，每人平均需3至4分鐘。

稱疫情未完 保留部分檢測中心

另外，跨境學童今日（8日）起可經口岸回港上課，首階段為中學生，兩周後（22日）擴至小學和幼稚園。陳國基稱當局在口岸會設特別櫃枱助學童過關，校巴安排亦做好準備。至於檢測中心，陳稱雖然防疫措施已放寬很多，但疫情未完結，故仍要保留部分中心，不會短時間內全部關閉，而是逐步減少，亦正規劃中心日後用途。

（新冠疫情）